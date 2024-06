Звезда на Унгария скочи на парамедиците след инцидента с Варга на Евро 2024

Собослай разкритикува медицинския персонал, който е трябвало да окаже спешна помощ на Варга и да го изнесе от терена е действал прекалено бавно, а това в някои случаи може да се окаже фатално. Халфът на Ливърпул допълни, че хората с носилките трябва веднага да могат да влизат на игрището, а не да чакат позволение от главния съдия.

Huge respect to Dominik Szoboszlai, who sprinted over to the medical staff, grabbed their stretcher, and made them hurry to his teammate Barnabás Varga 👏 pic.twitter.com/5CDeRyoG6l