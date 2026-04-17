След сензационен обрат на четвъртфиналите: Ясни са 1/2-финалните двойки в Лигата на конференциите

Лигата на конференциите ни предложи невероятен обрат на 1/4-финалната фаза, който изпрати Страсбург право на 1/2-финалите. Там френският тим ще срещне Райо Валекано, който едва не допусна обрат срещу себе си от АЕК Атина. От другата страна на схемата Кристъл Палас ще мери сили с Шахтьор Донецк. И двата отбора не успяха да вземат победата в реваншите, но триумфите им от първите мачове им подпечатаха участието във финалната 4-ка.

Страсбург срещу Райо Валекано

Страсбург изстрада класирането си на 1/2-финалите на Лигата на конференциите, като пътят изобщо не беше лек за френския тим. Той загуби първия си мач с 0:2 от Майнц 05. Но с великолепна игра и 4 безответни гола, Страсбург обърна общия резултат до 4:2 в своя полза. Райо Валекано беше на другия полюс. Той победи АЕК Атина с 3:0 в първия мач и бе на косъм да допусне обрат. Гърците поведоха с 3:0, но испанците не се предадоха. Те върнаха едо попадение, направиха общия резултат 4:3 и се класираха за 1/2-финалите.

Кристъл Палас срещу Шахтьор Донецк

Кристъл Палас може да се затрудни на 1/8-финалите, но това не беше така срещу Фиорентина. "Орлите" загубиха реванша с 1:2, но победата им с 3:0 от първия мач и общия резултат 4:2 им гарантираха място на 1/2-финалите. Подобен беше и развоят на събитията за Шахтьор Донецк. Украинците победиха АЗ Алкмар с 3:0 в първия мач. И въпреки равенството 2:2 на реванша, с общ резултат 5:2, те се класираха във финалната 4-ка.

