Спомен за цял живот: Дете прекъсна мача на Португалия, за да се снима с Роналдо (СНИМКИ)

Португалия разби Турция в мач, в който Кристиано Роналдо игра с огромно настроение от самото начало. Португалската суперзвезда бе с усмивка на лице още преди първия съдийски сигнал и остана така до самия край. Той даде и асистенция за гола на Бруно Фернандеш, вместо да отбележи сам.

При вече решен двубой на терена нахлу дете, което се приближи до Роналдо необезпокояван. То извади телефона си и получи прегръдка от Кристиано, за да си направят селфи, което ще остане незабравим спомен за момчето.

Little man risked it all for a selfie with Ronaldo 🤳 pic.twitter.com/EJijRBKrny