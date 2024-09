Старата версия на Винисиус се завърна - стана за посмешище (ВИДЕО)

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор изигра изключително слаб мач за Бразилия срещу Парагвай в мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Отборът на "селесао" загуби с 0:1 гато гост след гол на Диего Гомес в 20-ата минута.

Винисиус игра през целия мач и получи оценка 6,2 за представянето си - една от най-ниските в двубоя. Бразилецът непрестанно опитваше пробиви по фланга или през средата на терена, но без особен успех, като несполучливите му опити станаха обект на подигравки.

В социалните мрежи дори компилираха всички неуспешни отигравания на Винисиус, който на няколко пъти сам се оплиташе във финтовете си, а в други случаи бе с лекота спиран от бранители на Парагвай. С играта си Вини напомни за първите си години във футбола, когато техниката му бе неузнаваема.

Vinicius Jr vs Paraguay



The Next Neymar 🥶pic.twitter.com/V6LWmHguQG