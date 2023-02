Тежко на Лудогорец: Андерлехт се подсили с голмайстора на Алжир

34-годишният таран е играл за Спортинг, Лестър, Монако, Фенербахче и Олимпик Лион, като най-запомнящ се бе престоят му при лисабонци. В кариерата си той е реализирал общо 134 гола. Алжирецът ще трябва да попълни липсата на голмайстора на Андерлехт до момента в сезона Фабио Силва. Нападателят, който е собственост на английския Уулвърхемптън, премина в нидерландския ПСВ Айндховен под наем до края на сезона.

Meet our new striker. Islam Slimani joins RSCA until the end of the season. 🟣⚪ https://t.co/3QJ3rrDc3L pic.twitter.com/yvaEZm4sbH