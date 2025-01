Тотнъм трепери до продълженията срещу тим от 5-а дивизия! Геодезист блести срещу "шпорите"

Тотнъм трябваше да играе продължения, за да отстрани петодивизионния Тамуърт в двубой от третия кръг на ФА Къп. "Шпорите" надделяха с 3:0 като гост, а първото попадение падна в 101-вата минута, след като Нейтън Чикуна прати топката в собствената си врата. Малко по-късно появилите се от скамейката Хюн-мин Сон и Деян Кулушевски комбинираха, за да може вторият да удвои аванса. В 118-ата минута Бренън Джонсън сложи точка на спора.

В редовното време с ключови намеси се отличи вратарят на домакините Джасбир Сингх, който работи като геодезист. Стражът трябваше да показва класа още в първата част, за да избие изстрели на Мадисън. Състезателите на Тамуърт разчитаха предимно на контраатаки, като изключително активен бе Енору.

ОЩЕ ОТ ФА КЪП: Манчестър Сити се забавлява срещу тим от 4-та дивизия! Юноша избухна с хеттрик

Goalless at the break. pic.twitter.com/xkhOmIoga2

След почивката Сингх пак спря Мадисън. В 55-ата минута удар на Вернер бе изчистен от голлинията. След това пък Джонсън се размина на сантиметри от целта. Кошмарът можеше да стане пълен за Тотнъм, ако в заключителните секунди домакините бяха оползотворили един от двата шанса, които им се откриха. Вратарят Кински и отбраната пред него обаче се справиха.

Стигна се до продължения, в които класата на "шпорите" си пролича. В 101-вата минута заучено изпълнение на пряк свободен удар доведе до автогол на Чикуна. 6 по-късно Сон асистира на Кулушевски за 2:0. 120 секунди преди края на мача Джонсън оформи крайното 3:0.

ОЩЕ ОТ ФА КЪП: Страхотни новини от Острова: Илия Груев зарадва феновете на Лийдс след 3-месечно отсъствие

Through to the next round! pic.twitter.com/KNKG3zuAyh