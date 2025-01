Страхотни новини от Острова: Илия Груев зарадва феновете на Лийдс след 3-месечно отсъствие

С бурни аплодисменти и радостни викове на феновете - така бе посрещнат Илия Груев, когато се завърна в игра за Лийдс след тримесечното му отсъствие. Българският национал получи тежка травма на коляното в началото на октомври и оттогава бе извън терените. Наскоро той поднови тренировки с отбора и си заслужи малко игрови минути при победата на "белите" с 1:0 над Харогейт в третия кръг на ФА Къп.

Груев замени италианското крило Уилфред Ньонто в последната 90-а минута на срещата и изкара 5 минути в игра. Лийдс пордължава напред в турнира, след като Ларджи Рамазани донесе минималния успех с попадение в 58-ата минута.

Феновете на "белите" бяха развълнувани от завръщането на българина и това си пролича по посрещането му на терена. Не липсваха добри думи за Груев и в социалните мрежи: "Огромни поздравления на Илия Груев за това, че се пребори с контузията си и се завърна на терена. Показва истинска издръжливост и решителност - страхотно е да го видим отново в игра!", написа привърженик на Лийдс в "Х".

Massive credit to Ilia Gruev for battling back from injury and making his return on the pitch. Shows real resilience and determination—great to see him back in action! 💪💛 #LUFC #MOT pic.twitter.com/n6JfM3KTNL