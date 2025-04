Това, което Реал Мадрид прави, премина всички граници и трябва да приключи!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Загубата на финала на Купата на краля не беше достатъчно срамна за играчите на Реал Мадрид, които прекрачиха границата с абсурдното си поведение. Но това не е нещо ново. За клуб с претенциите на "кралски", арогантността и липсата на елементарно уважение се превърна в запазена марка. Реал Мадрид за пореден път показа истинското си лице – грозно. Случилото се в събота бе жалка пародия на величието, което претендират да олицетворяват. Финалът се превърна не просто в загуба, а в падение на ценности, които уж трябваше да бъдат в основата на този "кралски" клуб.

В Япония съществува философия, според която всеки човек има три лица. Първото е това, което показва на света. Второто е това, което виждат само най-близките му хора. А третото е това, което пази дълбоко в себе си, но рано или късно излиза наяве... в повечето пъти не за добро. В събота Реал Мадрид свали маската на третото си лице. Годините, месеците, седмиците и дните на дребнави глупости се изсипаха наведнъж – преди, по време и след загубата от вечния съперник Барселона.

Реал Мадрид зададе тона ден преди финала, когато се появиха новини, че ще бойкотират двубоя. Вероятността съботният финал да не се превърне в нещо друго освен в скандал беше почти нулева, като се има предвид действията на "кралете". Всичко започна с подигравки по адрес на назначения за главен съдия на мача Рикардо Де Бургос Бонгоечеа по клубната им телевизия. Мадридчани не за първи път се оплакват от арбитрите и ги критикуват остро в канала си. Де Бургос избухна в сълзи преди мача, когато разкри как кампанията на Мадрид срещу него се е отразила на личния му живот и детето му. В знак на недоволство от пресконференцията на съдиите "кралете" пропуснаха всички официални събития преди срещата – пресконференцията, тренировката и официалните снимки. Те поискаха смяна на реферите, но Кралската испанска футболна федерация им отказа.

По-късно от клуба излязоха с официална позиция, с която увериха, че няма да бойкотират срещата и написаха: "... Тези протести демонстрират още веднъж ясната и явна омраза и враждебност на тези съдии към Реал Мадрид... Реал Мадрид разбира, че футболните ценности трябва да надделеят, въпреки враждебността и неприязънта, които за пореден път срещу нашия клуб проявиха съдиите, назначени за финала."

И тъй като "футболните ценности трябва да надделеят" играчите направиха точно обратното на терена в Севиля. Ако вземем предвид червените картони на Лукас Васкес и Джуд Белингам, това щеше да е достатъчна причина да порицаем Мадрид. Но лудориите на Антонио Рюдигер бяха истинският акцент на вечерта и вероятно ще гарантират, че този мач ще бъде запомнен като "Позорът на Картуха". Припомняме, че резервната скамейка на Реал избухна след едно от съдийските решения в заключителните минути на срещата. В яростта си Рюдигер замери съдията с бутилка, а когато той се приближи, за да покаже червен картон, футболистът напълно загуби контрол и трябваше да бъде удържан от член на треньорския екип на мадридчани, а очите му бяха изпъкнали от маниакална ярост.

Изказвания от рода на "К*чи син! Л**но! Смешник! Какво беше това на Ямал? Веднага спри да свириш по този начин. Вие сте банда загубеняци!", "Всичко свири за тях! Всяка ситуация, която е 50:50, е за тях… Защо? Защо? Това е лудост! М**ната му!" от Дани Карвахал и Джуд Белингам също не бива да бъдат оставени на заден план. Дори съдията да е действал под влиянието на емоциите, отборът на Карло Анчелоти загуби съвсем, да не говорим, че по-скоро Барселона беше ощетена на няколко пъти, но все пак Барса победи... футболът победи! Въпреки всичко след края на мача каталунците обградиха играчите на Реал и ги аплодираха за сребърните им отличия.

Тук искам да отбележа, че емоциите са съвсем нормално нещо, особено в такъв мач, който бива решен в продълженията. Никога досега не е имало спокойно Ел класико, а в срещите с такъв залог, е съвсем нормални темпераментът кипи. Това е справедливо и е част от футбола - не искаме да губим тази емоция, искаме играчите да преживяват моментите, както феновете. Но това беше съвсем ново ниво на нелепост и трябва да се отбележи, че никой друг не си позволява подобно нещо. Случилото се изминалия уикенд ще остане като едно петно в историята на Реал, независимо от това как те неизбежно ще се опитат да го избелят.

Но цялото това фиаско не бива да ни изненадва... та това дори не е първият път през настоящия сезон, в който Реал Мадрид спретва подобен цирк. Струва си да се отбележи, че натрупаната дребнавост, готова да се пръсне по шевовете, се зараждаше в Мадрид от известно време. Отдавна имаше ежеседмични оплаквания, но най-забележителната точка на раздора през последните 12 месеца беше свързана с церемонията по връчването на "Златната топка" за 2024 г.

След спечелването на титлата в Шампионската лига и Ла Лига през миналия сезон звездата на "лос бланкос" Винисиус беше основният претендент да получи "Златната топка". Сцената изглеждаше готова за коронясването на бразилеца и тогава, по-малко от 48 часа преди церемонията в Париж, се заговори, че европейският шампион с Испания и звезда в състава на Манчестър Сити Родри ще спечели най-престижната индивидуална награда.

Сутринта на 28 октомври започна да се разпространява новината, че Родри наистина е бил избран на първо място пред Винисиус. Мадридчани бързо взеха решение – ще бойкотират церемонията. Разбира се, светът на футбола не погледна твърде благосклонно на детинското им поведение, и с основание. Реал Мадрид бе избран за най-добър отбор, Анчелоти – за най-добър треньор, а Мбапе – нападател, но нямаше кой да приеме нито една от наградите. Важното е обаче , че скромността победи... футболът победи!

По-късно президентът на Реал Флорентино Перес проплака, че участието на УЕФА в тазгодишното издание на "Златната топка" е попречило на Винисиус да спечели наградата заради причини извън терена. А по-точно, от УЕФА са искали да унижат Перес и неговия могъщ Реал Мадрид пред милиони, демонстрирайки властта си над клуба. Освен това, босът на "лос бланкос" обвини президента на УЕФА - Александър Чеферин, за когото е убеден, че е имал голямо влияние върху крайния победител... Струва си да отбележим и някои други скандали около клуба – наставникът Карло Анчелоти е застрашен от 5 години затвор, ФИФА заплашва Винисиус да го изхвърли за 2 години...

Но нека се върнем няколко години назад, за да осъзнаем, че всичко това, което се случва с Реал Мадрид през настоящия сезон, сякаш е карма. Разгромни загуби в Ел Класико – 0:4 на "Бернабеу", 2:5 на финала за Суперкупата на Испания; отпадане от Шампионска лига от Арсенал с общ резултат 1:5 след големи закани какво ще се случи в реванша в Мадрид; загуба на Купата на Краля, а по всяка вероятност и на титлата в Ла лига. И така късните голове, които толкова много пъти преди това са ги спасявали от неприятности и са им носели трофеи, останаха спомен. Съдиите, които толкова пъти са ги бутали напред към "Ушатата", вече биват критикувани от клубната телевизия в случай, че не свирят всяко положение в тяхна полза. Без да задълбаваме в тази тема, нека си припомним колко пъти Байерн Мюнхен страда срещу Реал Мадрид заради съдийските пристрастия... аз мога да се сетя за четири случая на момента.

Вече имаше повече от достатъчно причини да не изпитваме симпатии към Мадрид, а сега стана напълно невъзможно да изпитваме каквито и да било угризения за начина, по който се разви кампанията им. В края на миналия сезон Мадрид се издигаше високо като най-добрия клуб. Бяха спечелили рекордната 15-а Шампионска лига и бяха привлекли със свободен трансфер вероятно най-добрия играч в света Килиан Мбапе. Тяхната арогантност, макар и дразнеща, не беше без основание. Но тази арогантност може да се поддържа само когато печелиш, а никой не печели вечно.

Неуспешната "ремонтада" на Мадрид срещу Арсенал предвещаваше този последен срив. Лукас Васкес каза, че ако има отбор, способен да се завърне от изоставане с 0:3, то това е Реал Мадрид. Баналното е, че тимът никога не е успявал да направи подобен обрат в историята си. Играчите не разполагаха с инструментите, за да осъществят такъв обрат, а младите артилеристи не пропуснаха шанса да натрият носа на наперените мадридчани. Барселона, успоредно с лондончани, е изградена по подобен начин с много изгряващи звезди и също не трепна. При цялото богатство и звездна мощ на Мадрид, тимът се оказа лесна жертва за редица отбори.

Да, Анчелоти ще плати цената за разочароващия сезон на Мадрид, а и той така или иначе вече е направил планове да замине за Бразилия преди Реал да се отправи към Световното клубно първенство това лято. Въпреки това той ще си тръгне като легенда на клуба, чийто спокоен стил и мениджмънт позволиха на мадридчани да бъдат толкова успешни, макар че по същия начин той само даде възможност на тази култура на мрънкане да се разрасне и да се разрасне.

Почти сигурно е, че наставникът на Байер Леверкузен Шаби Алонсо ще поеме поста и като бивш играч на "белия балет" би трябвало да осигури плодотворна комбинация от управление на егото и тактически усет, от които се нуждае този неспокоен отбор. Гръмките и дръзки личности в съблекалнята на "Сантяго Бернабеу" се нуждаят от укротяване, за да функционират отново като отбор. Не само играчите и мениджърите имат нужда от връщане към на реалността. На горния етаж президентът Флорентино Перес се е превърнал в истински разрушител. При своите 78-годишни навици обаче Перес едва ли ще се промени и затова тези на ниво терен трябва да свършат работата вместо него. Наскоро някой каза, че Перес може да преподава уроци по корупция и това е едно от най-точните изказвания.

Цял сезон слушаме как Реал Мадрид се оплаква от съдиите; как Реал Мадрид ще бойкотира церемонията, финала, федерацията; как Реал Мадрид заплашва, че няма да играе, ако не им дадат почивка. Докога ще търпим този цирк? Хайде, стига вече, това го няма и в аматьорските нива по българските терени. Време е Реал Мадрид да се върне на земята, защото 15 титли от Шампионска лига не могат да им спечелят уважение, а те го загубиха на по-голяма част от футболното общество.

Автор: Дария Александрова

