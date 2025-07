Ливърпул стартира преговори за френски исполин, мърсисайдци плащат 50 милиона за правата му

Ръководството на шампиона на Англия Ливърпул е стартирало преговори за правата на френски исполин. Става въпрос за 192-сантиметровия централен нападател на Кристъл Палас Жан-Филип Матета. Това съобщи спортният журналист Себастиен Дени. Според информациите представители на мърсисайдци са се срещнали преди дни с 28-годишния офанзивен футболист и неговия агент в столицата на Франция - Париж, за да обсъдят евентуалното му преминаване на „Анфийлд“.

Ливърпул усилено търси нов централен нападател. Както е известно, преди по-малко от две седмици един от офанзивните футболисти на „червените“ Диого Жота загина в автомобилна катастрофа. Трагедията постави мърсисайдци в много тежка ситуация, тъй като в момента разполагат единствено с Дарвин Нунес в предни позиции. Уругвайският национал обаче не попада в сметките на Арне Слот и поради тази причина шефовете на английския шампион му търсят нов отбор.

