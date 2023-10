Тъжна вест! Почина млад испански футболист

Испанската полиция смята, че младежът е прекарал сряда вечерта в Севиля в дома на свой приятел. В четвъртък в 7:20 часа той е трябвало да вземе влак в Санта Хуста за Кордоба и по-късно да се включи в тренировка на отбора. Прието е изпуснал въпросното превозно средство. Това го накарало да се опита да се добере до Барселона.

18-годишният футболист обаче е бил принуден да слезе от влака, тъй като е бил изгонен от служители по сигурността. Бащата на починалия разказва, че батерията на мобилния телефон на сина му е била изтощена и Алваро Прието не е имал пари в брой, за да си купи друг билет. Около 9:00 часа младежът е изгубил връзка със своите близки и след това е обявен за издирване от властите. В понеделник от Кордоба потвърдиха в изявление, че играчът им, който се е подвизавал за младежката селекция, е намерен мъртъв.

НАСКОРО: Скръбна вест! Отиде си известно име в българския футбол

Córdoba CF has sadly announced that Álvaro Prieto, a young player who had been missing for 3 days, was found dead on a train track in Seville on Monday. 🕊️



He was just 18-years old. Rest in peace. 🙏❤️ pic.twitter.com/cBmVQMkliq