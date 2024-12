Юнайтед разкарва ялов нападател с огромна заплата

Ръководството на Манчестър Юнайтед се готви да се раздели с ялов нападател с огромна заплата. Става въпрос за 27-годишния английски национал Маркъс Рашфорд. Това съобщиха медиите на Острова. Според информациите „червените дяволи“ ще се опитат да продадат офанзивния футболист още през зимния трансферен прозорец.

Маркъс Рашфорд се представи на много високо ниво през сезон 2022/23, когато реализира 30 попадения във всички турнири. С отличното си представяне той си заслужи нов договор, който му гарантира по 300 хиляди паунда на седмица. През последната година и половина обаче Рашфорд е бледа сянка на себе си като се е разписал само 15 пъти.

