В Бразилия потриват ръце след издънката на Реал срещу Арсенал

Испанският гранд Реал Мадрид почти се прости с надеждите да защити титлата си в Шампионска лига, след като загуби с категоричното 0:3 от Арсенал в първия мач помежду им от 1/4-финалната фаза на надпреварата. Поражението бе прието тежко от феновете на „кралете“, но същевременно е донесло много радост на шефовете на бразилския футбол. Причината е, че ръководството на местната конфедерация иска да привлече треньора на "белия балет" Карло Анчелоти за наставник на „селесао“.

Според информация на бразилското издание „O'Globo“ от футболната федерация в страната са реагирали мигновено след поражението на Реал от Арсенал. Ръководството на централата дори е задействало план за привличането на Анчелоти.

🚨GLOBO:



The Real Madrid crisis makes CBF believe it is feasible to have Ancelotti as the new manager by June. pic.twitter.com/jpGltMqW9q