В мултимилионен плейоф: Тим с къща-стадион влезе във Висшата лига! (ВИДЕО)

След 120 минути битка Ковънтри и Лутън не успяха да се победят, завършвайки при резултат 1:1. При дузпите обаче Лутън се наложи с 6:5 след пропуск за милиони на Фанкати Дабо. А пропускът действително бе с цената на милиони, тъй като само за влизането си в елита Лутън ще прибере 170 млн. паунда.

LUTON TOWN ARE IN THE 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 🙌 WHAT A JOURNEY FOR THE CLUB 🧡 pic.twitter.com/L1CPx77Gly

Ако отборът на Лутън успее да се задържи поне един сезон в елита, приходите на клуба ще надхвърлят 285 млн. паунда по данни на "Делойт". Това ще е първи сезон за Лутън в ерата на Висшата лига, като тимът за последно игра в елита на Англия през 1992 година.

Ковънтри пък пропусна да се завърне в елита след последното си участие през сезон 2000/01. Дотогава тимът имаше 34 поредни сезона в елита на Англия. Лутън се присъединява към отборите на Бърнли и Шефилд Юнайтед, които си осигуриха директна промоция за Висшата лига.

Любопитен е стадионът, на който Лутън играе домакинските си мачове - "Кенилуърт Роуд", който е с капацитет от около 10 хиляди места. По-интересното е, че най-голямата трибуна на стадиона прилича на къща, а феновете трябва да влизат буквално през съседните домове.

Luton Town are currently third in the Championship and could be promoted to the Premier League next season.



Imagine playing PL matches at Kenilworth Road 😮 pic.twitter.com/0Z1mY7pSWX