ВИДЕО: Мистерията в полето на Арсенал, при която Байерн не получи дузпа

Арсенал трябваше да изпълни аут, а главният арбитър наду свирката си за подновяване на играта. Вратарят на "топчиите" Давид Рая заложи топката и я подаде с крак към съотборника си Габриел Магаляеш. Той обаче реши да спре кълбото с ръка и да изпълни аут на свой ред.

Играчите на Байерн веднага се затичаха към главния съдия, разчитайки действията на Габриел като игра с ръка. Съдията обаче прецени, че Давид Рая не е подновил играта, а само е подал топката на съотборника си, който да изпълни аут вместо него.

Треньорът на Байерн Томас Тухел бе бесен след мача, като заяви, че неговият тим е трябвало да получи дузпа, но съдията не е имал куража да я отсъди. Иначе Арсенал и Байерн не успяха да се победят, оставяйки всичко за реванша на "Алианц Арена".

Трябваше ли да бъде отсъдена дузпа за Байерн в ситуацията, преценете сами от видеото:

In another peculiar moment, the whistle blows, prompting David Raya to kick the ball to Gabriel, who then takes picks it up with His Hands 👐

Another Poor Decision Saved Us.

"It's a kid's Mistake I Won't give That in Champions league Quaterfinals" pic.twitter.com/GuipGwcIzy