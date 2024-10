Впечатляващ Юнайтед на Нистелрой размаза Лестър! Нюкасъл тресна Челси в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед размаза Лестър с 5:2 на "Олд Трафорд" в двубой от осминафиналите на "Карабао Къп". В дебюта на временния мениджър Рууд ван Нистелрой Каземиро и Бруно Фернандеш блеснаха с по две попадения. Едно добави Алехандро Гарначо, който се отличи и с асистенция. Билал Ел Ханус и Конър Коуди се разписаха за "лисиците".

Четвърт час след първия съдийски сигнал Каземиро изведе "червените дяволи" напред с феноменално изпълнение от дистанция. Малко по-късно бразилецът изведе Дало, който подаде за Гарначо, а аржентинецът удвои аванса на тима си. В 33-тата минута Ел Ханус намали изоставането на Лестър. Само 180 секунди след това Бруно Фернандеш стреля от фал и с помощта на рикошет вкара за 3:1.

Каземиро пък беше във вихъра си. Той уцели греда с глава, но при добавката не сбърка, за да се разпише за втори път в срещата. В добавеното време на първата част Коуди преодоля Алтай Байъндър. Възпитаниците на Нистелрой продължиха с високото темпо и след почивката. Фернандеш се възползва от слаб пас към вратаря и оформи крайното 5:2. До края на двубоя красива задна ножица на Амад Диало излезе в аут.

A feast of goals at Old Trafford! ⚽️ #MUFC || #CarabaoCup

В същото време Нюкасъл излъга Челси с 2:0 на "Сейнт Джеймс Парк". Александър Исак откри резултата в средата на първото полвуреме, а малко по-късно Аксел Дисаси си отбеляза автогол. "Свраките" уцелиха и две греди, а лондончани направиха доста пропуски.

INTO THE QUARTER-FINAL OF THE CARABAO CUP! 🤩 pic.twitter.com/V8COtz0ieY