ВИДЕО: Скандален момент остана скрит при дузпата в полза на Англия срещу Нидерландия

В Студио Actualno спортните журналисти Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров обсъдиха отсъдена дузпа за Англия срещу Нидерландия в полуфинален дуел от Европейското първенство по футбол в Германия. Редакторите акцентираха върху скандален момент, който бе пропуснат от съдиите.

"Букайо Сака играе с ръка преди дузпата, която иначе е много спорна", отсече Димитров за реализирания 11-метров наказателен удар от Хари Кейн. Журналистът говори и за съдийския алъш-вериш на Евро 2024. Главният редактор на Sportlive.bg Иво Вецев смята, че има двоен аршин при подобни ситуации.

Undeserved Penalty and 5 seconds before Bukayo saka touch the ball with his hand🤦‍♂️ why does the var exist?😂🤷‍♂️#nederland #engned #England #oranje pic.twitter.com/GsYEaE6274