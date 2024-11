Звезди на Реал Мадрид и Барса влизат в лазарета, ас на "белия балет" приключи годината

Реал Мадрид и Барселона имат сериозни проблеми с контузени ключови футболисти. Старши треньорът на "белия балет" Карло Анчелоти няма да може да разчита на една от звездите си Родриго и на опитния Лукас Васкес поне за месец. В лазарета на каталунците пък са Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

Вестник "Марка" съобщава, че Родриго има травма на задния бедрен мускул на левия крак, докато Лукас Васкес е с контузия на широкия аддуктор на същия крак. Според прогнозите на медицинския щаб испанецът ще бъде извън терените един месец. Бразилският нападател ще се възстановява между пет и шест седмици, което значи край на 2024 година за него.

Двамата се присъединяват към Едер Милитао, Дани Карвахал, Дейвид Алаба, Тибо Куртоа и Орелиен Чуамени, които също са в процес на възстановяване. По всяка вероятност това ще принуди ръководството на "кралете" да осъществи входящи трансфери през зимата.

