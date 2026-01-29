Как да изберем правилния тор за растенията?

Ако сте начинаещи в градинарството на закрито, може да се обезкуражите, когато откриете, че с течение на времето някога процъфтяващите ви растения сякаш забавят растежа си или дори започват да влошават състоянието си. Може да е разочароващо, когато въпреки най-добрите ви усилия за осигуряване на подходящи нива на вода и идеална температура, влажност и условия на осветление, вашите растения все още изглеждат зле. Ако сте изключили всички обичайни заподозрени, може би е време да наторите!

Стайните растения се засаждат в стерилни почвени смеси, които съдържат съставки като торфен мъх, кора, перлит и други. Често в почвената среда се добавят и бавно освобождаващи се торови гранули. С течение на времето тези съставки освобождават ниско, но постоянно ниво на хранителни вещества към растението, което ги абсорбира през корените си. В крайна сметка всички хранителни вещества от почвената смес се изчерпват и тогава може да започнете да забелязвате влошаване на външния вид на растението.

Ако имате растението си от повече от няколко месеца и никога не сте го торили, вероятно е време да попълните хранителните вещества в почвата. Редовното подхранване на стайните растения осигурява на вашите растения постоянен източник на хранителни вещества, които стимулират растежа на корените, стъблата, листата и красивите цветове. Не всички торове са еднакви, така че нека започнем, за да разберем как да избираме и прилагаме тор.

Какви хранителни вещества осигуряват торовете?

Лесно е да се съсредоточите върху ежедневните им нужди и да си мислите, че всичко, от което растенията се нуждаят, е вода и добра среда, но достъпът до хранителни вещества е основен фактор за здравето на вашето растение! Наред с въглерода, водорода и кислорода, които всички растения получават от въздуха и водата, торовете за стайни растения могат да допълнят тези други важни макронутриенти, необходими за здравословното растение:

Азотът помага за създаването на протеини, необходими за растежа, като подпомага производството на хлорофил. Буйните, листни растения се нуждаят от много азот и може да започнат да пожълтяват, ако не получават достатъчно.

Фосфорът помага на растенията да развият силна коренова система, заедно с цветни пъпки, цветове, плодове и семена. Стайните растения, отглеждани заради ярките им цветове, ще се възползват от тор с високо съдържание на фосфор.

Калият помага на растенията да балансират растежа на корените с растежа на горните части, а също така подпомага производството на въглехидрати, което създава по-устойчиво растение, по-способно да устои на вредители и болести.

Растенията използват също калций, магнезий, сяра и много други микроелементи. Всички те са от съществено значение за растежа на растенията, но са необходими в много по-малки количества. Нашият екип „Grow-How“ препоръчва да изберете тор, чийто етикет изброява микроелементите, заедно със стандартните макроелементи.

Как да изберем правилния тор за растения

Що се отнася до подхранването на растенията, на пазара ще намерите много опции. Може да е малко сложно, но след като разберете разликата между видовете торове, изборът на правилния вид е сравнително лесен.

Какво означава NPK номерът върху торовете?

N, P и K са елементарните символи за трите макроелемента, споменати по-горе: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Те са посочени като три числа на етикета на тора, представляващи съотношението, в което присъства всяко хранително вещество. Например, тор с етикет 20-10-20 съдържа 20% азот, 10% фосфор и 20% калий по тегло.

Коя формулировка е най-добра?

Растителната храна се предлага в няколко различни формулировки, като две от най-популярните са водоразтворими и с бавно освобождаване.

Водоразтворимият тор се продава в концентрирана форма, като прах или течност, и трябва да се разреди с вода преди приложение. Предимството на водоразтворимия тор е, че хранителните вещества са веднага достъпни за растенията. Този вид тор може да насърчи бързия растеж и ще трябва да торите редовно, за да осигурите постоянно снабдяване с хранителни вещества.

Бавнодействащите торове често се продават в гранулирана форма, предназначени за смесване с почвата за саксии, където могат да освобождават хранителни вещества бавно с течение на времето. Всеки път, когато растението се полива, се освобождават повече хранителни вещества в малки количества. Обикновено бавнодействащите торове са ефикасни 3-4 месеца и могат да се смесват с почвата при пресаждане или да се поръсват върху горната повърхност. Те са чудесен избор, ако не забравяте да торите редовно.