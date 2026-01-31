Как да отгледате зюмбюли на закрито

Зюмбюлите са едни от най-лесните за отглеждане луковични растения, цъфтящи през пролетта. Въпреки че зюмбюлите са малки, те са богати както на цвят, така и на аромат в своите съцветия. Предлагат се много разновидности в различни цветове, включително лилаво, бяло, жълто и розово. Луковиците на зюмбюлите могат да се отглеждат както на закрито, така и в градината

Кога да засадите:

Засадете луковици от зюмбюл през есента, 6 до 8 седмици преди силна слана (обикновено септември/октомври на север и октомври/ноември на юг).

Къде да засадите:

Засадете на място, което ще получава пълно слънце и добър дренаж, тъй като луковиците са склонни да гният, ако почвата е твърде влажна.

Как да засадите:

Разрохкайте почвата на дълбочина 30 до 38 см и добавете слой компост. Луковиците трябва да се засадят с остър край нагоре, на дълбочина 15 до 20 см и на разстояние 10 до 15 см една от друга. Покрийте ги с почва и притиснете здраво. Полейте обилно при първоначалното засаждане.

Отглеждане на зюмбюли на закрито:

Зюмбюлите могат лесно да бъдат принудени да растат и цъфтят на закрито. След като са били предварително охладени в продължение на 8 до 12 седмици, те могат да бъдат поставени в почва за саксии, чакъл или „буркани за принудително засаждане“ - стъклени контейнери, които приличат на пясъчен часовник с отрязан връх. Добавете вода точно под луковицата, без да я докосвате. Поставете контейнера на тъмно и хладно място и поддържайте нивото на водата точно под луковицата. След като корените започнат да растат и листата достигнат височина около 5 см, обикновено около 10 седмици, постепенно аклиматизирайте към слънчев прозорец за период от около 4 дни. След като започне да цъфти, обръщайте го леко всеки ден, за да не расте наклонен към слънчевата светлина.

Засаждане на зюмбюли в саксии:

Засаждането в контейнери е идеално поради компактния им размер. Изберете контейнер с добри дренажни отвори. Добавете слой навлажнена почвена смес в контейнера и поставете луковиците с върховете им нагоре, близо един до друг, но без да се докосват. Покрийте със почвена смес, като оставите открити само върховете на луковиците. Поставете на хладно (от -1 до -10 градуса по Целзий), тъмно място до ранна пролет. Постепенно ги аклиматизирайте към светлината в продължение на няколко седмици и ги преместете на пълно слънце, след като са произвели няколко издънки. Зюмбюлите в саксии могат да се отглеждат на закрито или на открито.

Забележка: Препоръчва се носенето на ръкавици при работа с луковици на зюмбюл, тъй като е известно, че при някои хора те причиняват сърбяща кожна реакция.