Любопитно:

Иран удари Израел с една от най-страшните си ракети? (ВИДЕО)

18 март 2026, 2:03 часа
Ирански балистични ракети „Хорамшахр“ са били насочени към Израел тази вечер, предадоха редица информационни агенции. Информацията не е официално потвърдена. „Хорамшахр“ е най-модерната ракета в арсенала на иранската армия. Декларираното тегло на бойната й глава е цели 1800 кг, а ракетата има обхват от цели 2000 км.

По първоначални данни двама души са били убити при атака срещу Рамат Ган, близо до Тел Авив.

В социалните мрежи се появиха и кадри от разрушения на централната жп гара „Савидор“ в столицата Тел Авив. Предполага се, че Иран е използвал ракета „Хорамшахр“ с касетъчна бойна глава.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

САЩ с удари по подземни цели

Същевременно САЩ обявиха, че са използвали множество бомби за дълбоко проникване с тегло от 5000 паунда или над 2200 килограма срещу укрепени ирански ракетни площадки по иранското крайбрежие близо до Ормузкия пролив.

"Иранските противокорабни крилати ракети в тези площадки представляваха заплаха за международната корабоплаване в пролива", обявиха от централното американско командване.

Сблъсъци в Техеран

Съобщения за избухнали сблъсъци между силите за сигурност и цивилни граждани в квартал Джанат Абад в Техеран се появиха в социалните мрежи. Постъпват информации за напрегната обстановка в иранската столица, но за момента няма повече подробности.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Израел Тел Авив иранска ракета война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес