Иран удари Израел с една от най-страшните си ракети? (ВИДЕО)

Ирански балистични ракети „Хорамшахр“ са били насочени към Израел тази вечер, предадоха редица информационни агенции. Информацията не е официално потвърдена. „Хорамшахр“ е най-модерната ракета в арсенала на иранската армия. Декларираното тегло на бойната й глава е цели 1800 кг, а ракетата има обхват от цели 2000 км.
WATCH: Iranian Khorramshahr ballistic missiles with ~80 bomblets targeting Israel tonight. pic.twitter.com/HVVXkQ1FZf— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026
По първоначални данни двама души са били убити при атака срещу Рамат Ган, близо до Тел Авив.
Two people were killed in Ramat Gan, near Tel Aviv, following missile attacks launched from Iran.— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026
Source: N12 pic.twitter.com/gjjp8TgSEi
В социалните мрежи се появиха и кадри от разрушения на централната жп гара „Савидор“ в столицата Тел Авив. Предполага се, че Иран е използвал ракета „Хорамшахр“ с касетъчна бойна глава.
Destruction at Tel Aviv Savidor Central train station following Iranian cluster munition hits. pic.twitter.com/oVx1DgOLT8— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026
САЩ с удари по подземни цели
Същевременно САЩ обявиха, че са използвали множество бомби за дълбоко проникване с тегло от 5000 паунда или над 2200 килограма срещу укрепени ирански ракетни площадки по иранското крайбрежие близо до Ормузкия пролив.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz.
The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international… pic.twitter.com/CKPmhlMpT2
"Иранските противокорабни крилати ракети в тези площадки представляваха заплаха за международната корабоплаване в пролива", обявиха от централното американско командване.
Сблъсъци в Техеран
Съобщения за избухнали сблъсъци между силите за сигурност и цивилни граждани в квартал Джанат Абад в Техеран се появиха в социалните мрежи. Постъпват информации за напрегната обстановка в иранската столица, но за момента няма повече подробности.