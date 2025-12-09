Защитете ягодовите растения с помощта на тази билка

Ягодите са чудесни за отглеждане у дома. Лесни за грижи, тези издръжливи растения се завръщат година след година, за да ви осигурят вкусни закуски през лятото и есента. Но ако имате ягодови растения в двора си, може би сте забелязали вредители, които увреждат листата и плодовете. Ягодовите растения са податливи на редица вредители, които влияят на тяхното здраве и жизненост, като листни въшки, трипси, белокрилки и акари.

Още: Какви особености има в отглеждането на целогодишни ягоди в саксия

Някои, като листни въшки и сойници, се хранят с листата на ягодовите растения, докато други, като трипси, бръмбари, охлюви и голи охлюви, ще се угощават с плодовете. Не е нужно обаче да прибягвате до пестициди, за да предпазите ягодите си. Има някои невероятни растения, които действат като естествен контрол на вредителите във вашия двор , а едно от тях е много популярна билка, която се използва и за готвене.

Грижи за ягодите през октомври: 3 грешки, които могат да ви оставят без реколта следващата година

Розмаринът (Salvia rosmarinus) може да намали някои от вредителите, които атакуват вашите ягодови растения, заради ароматния си аромат и масла. Твърди се, че засаждането на розмарин до ягодовия ви храст отблъсква охлюви, голи охлюви, морковени мухи и японски бръмбари. Освен това, проучване, използващо розмарин като междинна култура със сладък пипер, установи значително намаляване на популацията на трипси, зелени прасковени листни въшки и сребърнолистни белокрилки. Тъй като тези вредители също засягат ягодовите растения, можете да експериментирате със засаждане на розмарин, за да предпазите ягодите си от тях.

Още: Грижа за ягодовите растения през есента

Как да отглеждаме розмарин с ягоди

Както ягодите, така и розмаринът трябва да се засаждат на място, което получава поне шест часа слънце на ден. Уверете се, че почвата е добре дренирана и има pH около 6 до 6,5. Може да се наложи да промените почвата си , за да сте сигурни, че е подходяща и за двете растения. След като това е направено, е време да ги добавите в двора си. Стремете се да засадите тези храсти през април, тъй като това е най-подходящият месец за засаждане на ягоди. Уверете се, че сте дали и на двете растения достатъчно място, за да узреят. Розмаринът може да достигне до 1,80 м височина и 1,50 м ширина, докато размерът на вашия ягодов храст зависи от неговия сорт. Ако добавяте повече от един ягодов храст в двора си, проверете изискванията за разстояние за вида, който имате, тъй като те могат да варират. Например, ягодите с неутрално дневно време трябва да бъдат разположени на разстояние от 12 до 23 см една от друга.

Колко години подред можете да засаждате ягоди на едно и също място

Що се отнася до поливането, тези две растения имат различни предпочитания, което може да причини проблеми. Розмаринът вирее в суха почва и може да развие кореново гниене или брашнеста мана, ако се полива твърде често. Ягодите обаче се нуждаят от около 2,5 см вода всяка седмица по време на вегетационния период. За да сте сигурни, че и двете растения ще останат щастливи, може да инсталирате система за капково напояване , която бавно добавя вода към кореновата зона на вашите ягоди. Можете също така да засадите розмарина на повдигната могила над ягодовото растение, за да може водата да се оттича от корените му.