Кино в двора на Гьоте-институт и през август

Откритото кино в двора на Гъоте-институт продължава своята програма и през август, като представя документални и игрални немски филми и копродукции, посветени на актуални икономически, политически и социални теми.

., 21:00 ч. Master Of Тhe Universe (88’, 2013, Германия, реж. Марк Бодер), 21:00 ч. Wir sind jung, wir sind stark (127‘, 2014, Германия, реж. Бурхан Курбани)., 21:00 ч. Paläste für das Volk(90‘, 2018, България/Германия/Румъния, реж. Георги Богданов и Борис Мисирков)Дори в епицентъра на протестните маршрути и през август дворът на Гьоте-институт остава киносалон под открито небе за всички любители на широкия екран. Вечерите под звездите този път ще бъдат съпроводени от актуални и релевантни обществени, социо-икономически и политически теми, подхождащи на вълнуващото и променливо лято 2020.Поредицата от прожекции на открито„Кино в двора“ / “HOFKINO”за този месец ще започне на 06.08.с лентата "Master Of The Universe" (2013). Документалният филм представя разказа на Райнер Вос, един от бившите водещи инвестиционни банкери в Германия. Пряката перспектива на очевидец изправя зрителите лице в лице със света на финансовата индустрия – една паралелна вселена с безброй мрачни пропасти, пряко влияеща на световната политическа сцена. От съображения за сигурност събитието е с органичен достъп (25 места) и е необходима предварителна регистрация тук. На 20.08., както обичайно – след залез слънце ще можем да гледаме игралния филм на режисьора Бурхан Курбани „Wirsindjung, wirsindstark” / „Млади сме, силни сме“. Лентата, която е призив срещу всяка проява на расизъм, проследява най-големите ксенофобски сблъсъци в Росток от 1992 година през три различни гледни точки. Към края на месеца, на 27.08. документалната лента „PalästefürdasVolk“ / „Дворците на народа“ ще срещне зрителите с „катедралите“ на социализма – емблематичните сгради на властта от близкото минало, личностите зад тях и символиката, която ги съпровожда и до днес. Входът за всички прожекции на "Кино в двора" е свободен.Необходима е предварителна регистрация – за записвания следете страницата на института във Фейсбук , както и сайта на Гьоте-институт.