Какви са препоръчителните нива на холестерол според възрастта ни?

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията, твърде много от лошия вид холестерол, известен като липопротеин с ниска плътност (LDL), може да ви изложи на риск от определени здравословни състояния.

Как се измерва холестеролът?

Медицински специалист ще използва кръвен тест за липиден профил, за да измери общото количество холестерол в кръвта ви. Това е така нареченият общ холестерол, който се състои от три липида:

Липопротеините с ниска плътност (LDL) пренасят холестерола в кръвта. LDL се нарича „лош“ холестерол, тъй като голямото му количество може да образува плаки в кръвоносните съдове и да увеличи риска от сърдечни заболявания.

Липопротеините с висока плътност (HDL) ви предпазват от сърдечни заболявания. HDL се наричат „добър“ холестерол, защото пренасят холестерола обратно към черния дроб, след което се изхвърля от организма.

Триглицеридите са друг вид мазнини, които могат да се натрупат в организма ви. Те са „градивните елементи“ на холестерола.

Високите нива на триглицериди и ниските нива на HDL повишават риска от сърдечни заболявания.

Холестерол при възрастни

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва възрастните да проверяват холестерола си на всеки 4–6 години, като се започне от 20-годишна възраст. Това е моментът, когато нивата на холестерола могат да започнат да се повишават. Според насоките за управление на холестерола в кръвта от 2018 г., публикувани в Journal of the American College of Cardiology, това са допустимите, гранични и високи стойности за възрастни. Всички стойности са в mg/dL (милиграми на децилитър) и се основават на измервания на гладно:

Добър - Общият холестерол да е по-малко от 200 (колкото по-ниско, толкова по-добре); HDL холестерол - идеалното е 60 или по-високо, но 40+ за мъже или 50+ за жени е приемливо; LDL холестерол - по-малко от 100, под 70, ако е налице заболяване на коронарната артерия; Триглицериди - по-малко от 149, идеалното е под 100

Гранично до умерено повишено - Общият холестерол - 200–239; LDL - 130–159; Триглицериди - 150–199

Висок - Общият - 240 или по-високо; HDL - 60 или по-високо; LDL - 160 или по-високо, 190 се счита за много високо; Триглицериди - 200 или по-високо, 500 се счита за много високо

Нисък - HDL - по-малко от 40 за мъже и по-малко от 50 за жени.

Насоките са подобни за мъже и жени на възраст над 20 години. Въпреки това, те могат да се различават, когато става въпрос за HDL холестерол, както се вижда по-горе. Жените трябва да се стремят към по-високи нива на HDL холестерол.

Холестерол при деца

Няколко фактора могат да повлияят децата да имат висок холестерол:

физическа дейност

консумиране на богата на хранителни вещества храна

наднормено тегло

наличие на фамилна обремененост с висок холестерол

Център за контрол и превенция на заболяванията препоръчва децата да проверяват холестерола си на възраст между 9 и 11 години, и отново на възраст между 17 и 21 години. Децата с повече рискови фактори, като диабет или затлъстяване, може да се нуждаят от по-чести прегледи. Според Journal of the American College of Cardiology, следните са препоръчителните нива на холестерол за деца, като всички стойности са в mg/dL:

Добър - Общ холестерол - 170 или по-малко; HDL холестерол - над 45; LDL - по-малко от 110; Триглицериди - по-малко от 75 при деца на 0-9, по-малко от 90 при деца от 10-19

На границата - Общ - 170–199; HDL - 40-45; LDL - 110–129; Триглицериди - 75–99 при деца от 0–9, 90–129 при деца 10–19

Висок - Общ - 200 или повече; LDL - 130 или повече; Триглицериди - 100 или повече при деца от 0–9 години, 130 или повече при деца 10-19

Нисък - HDL - По-малко

Възможности за лечение на холестерол

Медицински специалист може да препоръча план за лечение на висок холестерол. Това ще варира в зависимост от фактори като други лекарства, които може да приемате, вашата възраст, пол и общо здравословно състояние. Вашият план за лечение може да включва промени в начина на живот и диетата, както и лекарства. Някои лекарства, които обикновено се предписват за висок холестерол, включват:

статини

секвестранти на жлъчни киселини, като холестирамин

инхибитори на холестероловата абсорбция, като например езетимиб (Zetia)

бемпедоева киселина, като Nexletol

PCSK9 инхибитори

Медикаментите могат също да се използват за лечение на фактори, допринасящи за холестерола като триглицеридите. Те могат да се използват в допълнение към някои от лекарствата по-горе.

Промени в начина на живот

Някои промени в начина на живот са сравнително ефективни, за да ви помогнат да намалите нивата на холестерола. Те също са доста лесни и могат да се правят на всяка възраст. Ето някои промени в начина на живот, които могат да помогнат за намаляване на нивата на холестерола:

правете поне 150 минути упражнения с умерена до висока интензивност всяка седмица

яжте повече фибри, като пълнозърнести храни

яжте повече здравословни мазнини

ограничете наситените мазни храни

ограничете преработените храни

яжте здравословна за сърцето храна

спрете да пушите, ако пушите

ограничете приема на алкохол

стигнете до здравословно за вас тегло

Снимки: iStock

Кога да посетите лекар?

Симптомите на висок холестерол са малко забележими. Спешни симптоми като инсулт или инфаркт може да са единственият индикатор за увреждане от високия холестерол. Това означава, че редовното наблюдение от лекар е от съществено значение.

Повечето хора трябва да проверяват холестерола си с кръвен тест на всеки 4-6 години. Въпреки това, лекарят може да препоръча по-честа проверка, ако някой от следните рискови фактори може да ви засяга:

ако имате сърдечни заболявания

фамилна обремененост с висок холестерол

имате диета с високо съдържание на трансмазнини и наситени мазнини

диабет

затлъстяване

менопаузата

високо кръвно налягане

Често задавани въпроси

Какъв е нормалният LDL за 70-годишен?

Възрастните трябва да поддържат нивата на общия си холестерол под 200 mg/dL и нивата на LDL под 100 mg/dL.

Какъв диапазон трябва да бъде вашият HDL и LDL?

Здравословният диапазон на LDL за възрастни е 100 mg/dL или по-нисък. Здравословният диапазон на HDL за възрастни мъже е 40 mg/dL, а за възрастни жени 50 mg/dL.

Препоръки

Холестеролът е мастна, восъчна субстанция, която се създава от черния дроб. Той е от съществено значение за телесните функции. Високите нива на холестерол обаче могат да увеличат риска от развитие на определени нездравословни състояния.

Хората на 19 години, но и по-млади, трябва да се стремят да имат общ холестерол от 170 mg/dL или по-малко, докато възрастните трябва да се стремят към 200 mg/dL или по-малко. Говорете със здравен специалист, ако имате нужда от помощ за понижаване на нивата на холестерола. Те могат да ви помогнат да разработите план за лечение, който е подходящ за вас.

*Източник: healthline