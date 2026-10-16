IAMIS събира медицинската общност, за да очертае общ диалог за бъдещето на здравеопазването

По традиция международната конференцията се фокусира върху сътрудничеството между лекарите, превенцията и практическия опит за млади специалисти

От 16 до 18 октомври 2026 г. в хотел „Астория“ в София ще се проведе второто издание на международната конференция на Интернационалната академия по медицински иновации и наука (IAMIS) под надслов „Медицина на бъдещето: между науката, технологиите и човека“. Форумът ще събере над 100 лектори от България и чужбина. В рамките на три дни аудиторията ще има възможността да избира от близо 70 лекции, 12 дискусии и 4 практически уъркшопа.

Основната цел на IAMIS е да създаде пространство за среща между медицината, науката, технологиите и обществото и да насърчи общия диалог за бъдещето на здравеопазването. Форумът се основава на разбирането, че по-добрата грижа за пациента изисква не само висока професионална експертиза, но и сътрудничество между различните специалности, обмен на знания, иновативно мислене и цялостен поглед към човешкото здраве.

Специално място в мисията на IAMIS заемат младите хора – студентите по медицина, младите лекари и изследователите, които ще определят облика на медицината през следващите десетилетия. Академията разглежда подкрепата за тяхното развитие като дългосрочна инвестиция в бъдещето на здравеопазването. Срещата между поколенията, споделянето на практически опит, достъпът до съвременни научни постижения и възможността за професионални контакти създават среда, в която младите специалисти могат да развиват своите идеи, знания и лидерски качества. Защото бъдещето на медицината зависи не само от технологичния напредък, но и от хората, които ще го превърнат в по-добра грижа за пациента.

Откриващият дискусионен панел ще бъде модериран от журналиста Бойко Василев. През следващите два дни основен акцент в програмата ще бъдат тематичните дискусии, които ще обединят специалисти от различни области на медицината, науката и технологиите в открит диалог по актуални въпроси и предизвикателства пред съвременното здравеопазване. Целта е не само представяне на нови знания и постижения, но и обмен на опит, различни гледни точки и идеи за бъдещето на медицината.

Събитието се реализира с подкрепата на MSD България, „МЛД Трейдинг“, „Девин“ ЕАД Община Враца „Аджибадем Сити Клиник“ ,Медицински център „Гея Мед“, Застрахователно акционерно дружество „Армеец“, „Монтавит“, „Егис Фармасютикълс“, „Неофарм“, лаборатория „ГЕНИКА“, „Ведра Интернешънъл“, Медицински център „Афродита“, Re:Gena, NIDO, “Победа”, „Braun“, “Gedeon Rihter” и LaserMark. Медийни партньори са Darik и Actualno.