Таро хороскоп за 29 януари

Научете какво ви очаква този четвъртък, 29 януари 2026, според зодията.

Четвъртъчна карта таро за Овен: Кралица на мечовете, обърната

Овен, твоята карта таро за днес е Кралицата на мечовете, обърната, което те моли да обърнеш специално внимание на думите си.

Комуникацията, особено когато води до недоразумения, може да се превърне в източник на тъга или да разруши взаимоотношенията. Време е да се съсредоточите върху мисленето и да направите пауза, преди да говорите.

Обърнете внимание на социалните сигнали и езика на тялото на другите. Слушайте с очите си, преди да изберете най-доброто, което да кажете.

Картата таро за четвъртък за Телец: Шест жезли, обърната

Всеки преминава през моменти на съмнение в себе си и макар да вярвате в себе си, Телец, бихте могли да изпитате съмнения. Вашата дневна карта таро за 29 януари, Шестте пръчици, обърната, сигнализира за спад в самочувствието.

Може би търсите външно потвърждение за вашата стойност и ако не го получите, поставяте под въпрос вашето влияние и значимост. Днес помислете за тихата страна на лидерството и влиянието, осъзнавайки, че голяма част от това, което се прави зад кулисите, рядко се вижда от външни лица.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Глупакът, обърнат

Обърнатата карта таро за януари, Близнаци, Глупакът, е призив за действие. Време е да планирате предварително. Можете да се заемете с работата, която трябва да свършите тази седмица, когато сте подготвени.

Преди да се впуснете в нещо, което знаете, че е сложно или трудно, направете пауза. По-добре е да отделите малко повече време в началото, отколкото да се почувствате заседнали по-късно и да осъзнаете, че предварителна обмисленост би ви спестила време.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Шест мечове

Шестицата мечове подчертава възможността да изчистите началото и да започнете отначало. Рак, ново начало е това, от което се нуждаете на 29 януари и можете да заличите обстоятелствата, довели до проблеми.

Представете си какво искате да се случи в бъдещето ви и се съсредоточете върху резултата от работата си; не поглеждайте назад, освен за да научите какво трябва да се промени, за да можете да приложите тези действия сега

Четвъртъчна карта таро за Лъв: Седем мечове

Вашата дневна карта таро, Седемте меча, се фокусира върху интуицията, която ви позволява да разберете, че мотивите на някого не са честни.

На 29 януари инстинктите ви водят към самозащитна позиция. Днес е препоръчително да се отдръпнете от конфликти или проблеми, които не са ваши.

Картата таро за четвъртък за Дева: Колелото на късмета, обърнато

Дева, Колелото на късмета, обърнато, е за лош късмет, но не е нужно да приемате неблагоприятни обстоятелства. Имате силата да направите промени, които да обърнат нещата по благоприятен начин на 29 януари.

Всичко хубаво започва с избор след преглед на моделите. Вижте какво е довело до сега и вижте какво е могло да се направи по-добре. Използвайте тази информация, за да подобрите динамиката в бъдеще.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Шест чаши, обърната

Миналото може да бъде красив спомен, върху който да се размишлява, но според обърнатата Шест чаши на 29 януари, негативните емоции могат да се промъкнат, за да ви напомнят за това, което не сте харесвали.

Днес бъдете внимателни, когато приписвате значения на различни модели. Не е нужно да се идентифицирате с добри или лоши, но ги запазете като напомняне за обогатяваща история.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Паж чаши, обърнат

Наблюдавайте модели в това как другите се справят с ежедневните си задължения, Скорпион. На 29 януари, обърнатата страница на Чашите е свързана с детинство и поведение, което демонстрира признаци на незрялост.

Може да има скрити причини, поради които някой избира отричане, фантазии или неща, които изглеждат неразумни. Ако ви се струва уместно, попитайте защо, за да започнете лечебни разговори, които са полезни и продуктивни.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Две пентакли

Двойката на пентаклите е свързана с лекомислено отношение към работата, а на 29 януари всичко, което правите, може да бъде изпълнено с положителна енергия.

Можете да откриете много неща, на които да се радвате през деня, но намирането на скъпоценните камъни, върху които да се съсредоточите, ще изисква гъвкаво мислене и отворен ум, каквито имате!

Картата таро за четвъртък за Козирог: Деветка жезли, обърната

Вашата дневна карта таро за 29 януари, Деветката жезли, обърната, подчертава умората след дълъг сезон, през който сте работили усилено, но въпреки това сте чувствали, че усилията ви са непродуктивни.

Не бъдете строги към себе си, Козирог, ако се опитвате да осъществите нещо важно, но планът не се е получил така, както сте се надявали. Вместо това, оценете какво е проработило и какво не. Вижте какво можете да направите, за да осъществите тази мечта по различен начин.

Картата таро за четвъртък за Водолей: Обесеният мъж, обърната

На 29 януари, Обесеният мъж, обърнат наобратно, означава, че забавянето е към своя край. Можете да възобновите дейността, която е била поставена на пауза.

Тази дейност може да включва връщане на работа, връзка, хоби или цел. Водолей, единственото нещо, което няма да искате да правите, е да действате импулсивно заради това колко сте готови. Времето няма да бъде наваксано с бързане; вместо това, съсредоточете се върху това да бъдете възможно най-продуктивни при настоящите си обстоятелства.

Четвъртъчна карта таро за Риби: Асо чаши

Риби, вашата дневна карта таро, Асо на чашите на 29 януари, е за ново начало и вие сте готови да започнете отначало с ново начало в любовта, духовността или изобилието.

Емоциите ви заливат с пълна сила, а преживяването е позитивно и обнадеждаващо. Позволете си да се насладите на това преживяване и вижте какво ще донесе бъдещето.