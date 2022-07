"Черни пушачи" в Тихия океан предупреждават за възможно предстоящо изригване

Учени са открили в Тихия океан струпване от "черни пушачи" – хидротермално поле, разположено извън оста на Средноокеанския хребет. То се оказало не само много обширно, но и високотемпературно, което според изследователите говори за предстоящо (в рамките на няколко години) поредно подводно изригване в тази част на Източнотихоокеанското възвишение. Статия за това откритие е приета за публикуване в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.