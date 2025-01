Документи разкриват ужасяващи подробности за програмата МК-Ултра на ЦРУ за контрол на съзнанието

Нова колекция от над 1200 документа, описваща скандалната програма за контрол на съзнанието МК-Ултра на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) е публикувана от Националния архив за сигурност на САЩ и платформата ProQuest. Колекцията е разсекретена 50 години след като разследването на Сиймор Хърш в New York Times осветлява злоупотребите с програмата. Тя е публикувана и 70 години след като американският фармацевтичен производител Eli Lilly & Company става основният източник на ЦРУ за психоактивното средство LSD, добавя Архивът.

Проектът МК-Ултра е проведен през 50-те години на миналия век и повечето от оригиналните записи са унищожени от директора на ЦРУ Ричард Хелмс и ръководителя на техническия персонал (TSS) на химическия отдел на ЦРУ Сидни Готлиб, уточняват от Архива. Готлиб в крайна сметка ще служи като директор на отдела за технически услуги (TSD) на Агенцията. Колекцията включва записи, които са успели да оцелеят след „чистката“ на Агенцията.

ЦРУ е провело изследване на контрол над съзнанието в рамките на операциите MKULTRA, BLUEBIRD и ARTICHOKE, отбелязва Архивът. Колекцията ЦРУ и поведенческите науки: контрол на съзнанието, експерименти с наркотици и МК-Ултра се състои главно от документи на Закона за свобода на информацията (FOIA), събрани преди това от бившия служител на Държавния департамент Джон Маркс.

„Програмата МК-Ултра беше закрита преди повече от 40 години и разсекретената информация за програмата е публично достъпна на CIA.gov“, казва говорител на ЦРУ пред Daily Caller.

„Въпреки усилията на Агенцията да изтрие тази скрита история, документите, които са преживели тази чистка и които са събрани тук, представят завладяващ и обезпокоителен разказ за десетилетните усилия на ЦРУ да открие и тества начини за изтриване и препрограмиране на човешкия ум“, посочва организацията в доклада си.

Един документ от 1950 г. показва как длъжностно лице е поискало одобрението на директора на Централното разузнаване (DCI) за проекта „Блубърд“, където разпитващите ще използват „полиграф, медикаменти и хипноза, за да постигнат най-добри резултати в техниките за разпит“, според Документ 2.

Колекцията също така включва бележка от Службата за сигурност на ЦРУ до DCI – Документ 6 – относно разпити на заподозрени руски агенти, или проект „Артишок“. Той описва подробно процеса на упояване и хипнотизиране на субекти, включително чрез „[предизвикване] на пълен хипнотичен транс“.

Записите също така разкриват как ЦРУ ще използва филантропска организация като „изрезка“ за експериментите на МК-Ултра. Университетската болница в Джорджтаун служела за тази цел според описанието, придружаващо Документ 11.

Друг документ, изглежда, е написан от химическия отдел на техническия персонал (TSS), след като Алън Дълес и други служители обсъдили дали използването на университетската болница в Джорджтаун за определени експерименти си струва цената. Длъжностните лица поискали от TSS да им предостави списък с предимства, твърди организацията.

Документът описва подробно различни „материали и методи“, върху които е работила групата, като „вещества, които ще насърчат нелогично мислене и импулсивност“. Освен това включва вещества, които биха довели до „физическо увреждане“. Документът също така споменава разработването на материали, които създават симптоми на болести „по обратим начин, така че да могат да бъдат използвани за малтретиране“ или експлоатация на мнима или преувеличена болест за лична изгода.

Записите също така показват, че TSS се е опитвал да разработи „физически методи за предизвикване на шок и объркване“ заедно с вещества, които „променят структурата на личността“, както и „хапче за нокаут“ за упояване под прикритие.

