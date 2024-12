Истинският Дядо Коледа е показан за първи път от 1700 години

Хората могат да видят истинското лице на Дядо Коледа за първи път от почти 1700 години благодарение на работата на учените.

Свети Николай Мирликийски е раннохристиянски светец, чиято репутация на дарител е вдъхновила нидерландската фолклорна фигура на Синтерклаас, който по-късно става Дядо Коледа. След това тази митична фигура ще се слее с английския Санта Клаус – често свързван с пируване и игри, а не с подаръци – за да създаде героя, който децата обожават днес, пише Mirror.

Археолози откриха гроба на самия Дядо Коледа – свети Никола

И все пак нито едно изображение на лицето зад мита не е оцеляло, като повечето представяния на „Стария свети Ник“ датират от векове от смъртта му през 343 г. сл.Хр. Сега неговото лице може да се види за първи път от дните на късната Римска империя, след като съдебни експерти възстановиха чертите му по неговия череп.

🚨 SANTA CLAUS UNMASKED For the first time in nearly 1,700 years, scientists have revealed the reconstructed face of Saint Nicholas of Myra, the inspiration behind Santa Claus. Using his skull, experts created a "strong and gentle" visage, complete with a "broad face" and a… pic.twitter.com/d3lALEp0Gl

Сисеро Мораес, водещ автор на новото изследване, казва, че това е „силно и нежно лице“. Той добавя, че също е „любопитно съвместимо“ с „широкото лице“, описано в стихотворението от 1823 г. „Посещението на свети Николай“*, широко известно като „Това беше нощта преди Коледа“.

„Черепът има много здрав вид, предполагайки силно лице, тъй като размерите му по хоризонталната ос са по-големи от средните. Това доведе до „широко лице“, любопитно съвместимо със стихотворението от 1823 г. Тази характеристика, съчетана с гъста брада, много напомня на фигурата, която имаме предвид, когато мислим за Дядо Коледа“, казва Мораес.

#Scientists reveal TRUE face of #SantaClaus for the first time in almost 1,700 yrs, after scientists reconstructed his likeness from his skull. Saint Nicholas of Myra was an early Christian saint whose reputation for gift-giving inspired the #Dutch folk figure of #Sinterklaas pic.twitter.com/aIroEenWJr