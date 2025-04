Легенда или реалност: В Конго все по-често съобщават за срещи със страшно чудовище (СНИМКИ)

Местните жители на Африка все по-често съобщават за срещи с легендарното чудовище, наречено мокеле-мбембе. Според вярващите в него то се крие в горите край р. Конго, съобщи сп. Popular Mechanics. Споменаването на чудовището се среща в преданията на народите, живеещи по поречието на реката. Според разказите съществото е с огромни размери, дълга шия и малка глава. В миналото някои учени не са изключвали възможността мокеле-мбембе да е оцеляла доисторическа рептилия. Котловината Конго се разпростира на милиони квадратни километри с непроходими гори и блата. Организирани са множество експедиции по издирването на чудовището, но без успех.

Според National Geographic през последните години съобщенията за забелязване на мокеле-мбембе са се увеличили значителност. Независимо от това специалистите се съмняват в неговото съществуване. Според тях зачестяването на съобщения се дължат на изсичането на горите, поради което животните се преселват на други места.

Там те попадат в човешкото полезрение и хората ги възприемат като митически създания. Такъв е случаят с биологът Джоузаф Йоанге. През 2023 г. той посетил свои роднини в котловината Конго. Близо до селото е имало сеч, където преди това са живели горили. След това маймуните започнали да търсят храна из полята и да тъпчат по

The mokele mbembe is only popular because Majorie Latimer (discoverer of the coelacanth) told biologist Roy Mackal that it was more plausible than the flying snake cryptid of South Africa. So he went on expeditions for the mokele instead and the rest is history https://t.co/1UvrQbyPJw pic.twitter.com/BYu1nPmXxK