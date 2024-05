Минисериал за холивудската икона Кари Грант по Epic Drama

Този май зрителите ще бъдат отведени на завладяващо пътешествие през живота на холивудската легенда Кари Грант с новата биографична драма от четири части "Арчи".

Разграничавайки пет фази от еклектичния живот на холивудската звезда, бурно аплодираният сериал е с премиера ексклузивно по Epic Drama в Централна и Източна Европа на 8 май от 22:00 часа.

Впускайки се в завладяващата история за това как едно момче от Бристол, Арчи Лийч, се трансформира в емблематичния Кари Грант, "Арчи" се развива на фона на златната ера на Холивуд, отвеждайки зрителите на стремително пътуване през бурния живот на актьора, от проблемното му детство до метеоритния му възход до славата.

На 58-годишна възраст, при третия си развод, Кари Грант, изпълнен от известния британски актьор Джейсън Айзъкс (Harry Potter and the Chamber of Secrets, номинация BAFTA 2018 за Star Trek: Discovery), се оказва самотен и унил в Лос Анджелис. Докато той се бори с личните си демони, зрителите се пренасят обратно към трудното възпитание на Арчи Лийч във викториански Бристол. Изоставен от баща си и накаран да повярва, че майка му е мъртва, младият Арчи намира утеха и цел в трупата на Боб Пендър – акробати, които играят на хиподрума в Бристол.

Решен да стане известен, Арчи се впуска с трупата в Ню Йорк, където се влюбва в жизнеността на Америка и отказва да се върне у дома. По-късно се озовава в Холивуд, където пътят му се пресича с филмовата икона Мей Уест. Преименувал се на Кари Грант, той се изкачва до върха на успеха, само за да получи шокираща новина, която разкрива миналото му и го принуждава да се изправи срещу отдавна погребани истини.

Сериалът също така изследва романтичните залитания на Грант, особено връзката му с младата актриса Даян Кенън. Докато Грант се бори с проблеми с обвързването, произтичащи от бурното му възпитание, върховете и спадовете на личния му живот са хвърлени в светлината на прожекторите, включително брака му с Кенън и появяването на дъщеря им Дженифър.

Със звездни изпълнения и завладяващ сюжет, "Арчи" предлага трогателен и интимен портрет на една от най-устойчивите икони на Холивуд. Премиерата по Epic Drama е всяка сряда от 22:00 часа - от 8 май.

Минисериалът „Арчи“ – накратко

Бристол, 1911 г.: След като бащата на невръстния Арчи Лийч му казва, че майка му е мъртва, Арчи си намира ново „семейство" - акробатична трупа. Арчи пътува до Ню Йорк, за да играе във водевили с тях, след което се отправя към Холивуд, където благодарение на привлекателния си външен вид се сдобива с ново име - Кари Грант - и всичко върви добре, докато не получава неочаквано обаждане от баща си.

Идва 1962 г. и международната филмова звезда Кари Грант вече е в третия си развод, когато започва да преследва красива млада актриса. Даян Кенън става четвъртата му съпруга и майка на единственото му дете, Дженифър, но бащинството ще му донесе ли спокойствие?

