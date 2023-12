Шофьор блъсна слонче в Малайзия: вижте какво направи стадото с колата му

Когато малкото паднало на земята, стадото слонове решило да отмъсти на хората и се нахвърлило върху колата, в която били: счупили почти всички стъкла, огънали вратите и капака и едва не смачкали цялата кола.

Royal Malaysia police via Vietnam.Vn

По чудо никой от хората в автомобила не пострадал. А слончето, когато целият хаос утихнал, се изправило, след което стадото напуснало мястото на инцидента.

Зоолозите казват, че за слоновете това е напълно разбираема реакция, която показва, че те са готови на всичко, за да защитят себе си и своето потомство. Като пример, учените молят хората да се поставят на мястото на слонове в такава ситуация.

Освен това си струва да се има предвид, че слоновете са доста емоционални животни. И ако се ядосат, по-добре да не заставате на техния път.

Освен това слоновете изграждат доста здрави семейства и ако почувстват заплаха за поне един член на стадото, те събират заедно, за да дадат отпор на всеки. Дори малкото слонче да изпищи, възрастните веднага ще се притекат на помощ. Особено ако малкото тръгне да се дави.

In the Seoul zoo, two elephants rescued baby elephant drowned in the pool pic.twitter.com/zLbtm84EDV