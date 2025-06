Не забравя откъде е тръгнал: Звезда на Ливърпул се завърна в беднотията на родния край в Африка (ВИДЕО)

Една от най-големите звезди на Ливърпул Коди Гакпо използва ваканцията си през лятото, за да посети мястото, откъдето е тръгнал - малката африканска страна Того. Нидерландецът, чийто баща е от този край, посети близо 10-милионната държава, за да зарадва местното население. Той се сля с бедността в региона и получи специално посрещане, каквото може да се види само в африканските страни.

Гакпо хвана в ръка флагче със знамето на Того и повървя по прашните улици на страната, в които асфалтът е лукс. А покрай него местни хора от Того танцуваха, свириха и пееха. Гакпо раздаде фланелки на Ливърпул на местните и отново им оказа подкрепа, както го стори и в предходни години. През 2023-а Гакпо раздаваше храна на гражданите на Того - месеци след като уреди трансфера си в Ливърпул.

Liverpool's Cody Gakpo visits his father's home country Togo 🇹🇬.



NB: His father is half Togolese 🇹🇬 and half Ghanaian 🇬🇭 pic.twitter.com/xrQg6SAl8I