Странната история на „котешкия орган“ от XVII век

В свят, пълен със странни изобретения, малцина са толкова обезпокоителни като „котешкия орган“. Този инструмент, създаден за първи път през XVII век, е описан като клавиатура, която скубе опашките на живи котки, за да възпроизвеждат музика. Е, би било по-скоро какофония от ръмжене и мяукане.

Въпреки че няма доказателства, че този инструмент някога е бил създаден, неговата гротескна концепция повдига въпроси за границите на изкуството, жестокостта и терапията.

Тайният живот на средновековните палачи: Изгнаниците на обществото

Ужасяваща мелодия: Произходът на котешкия орган

Най-ранните споменавания на котешкия орган идват от писанията на Атанасий Кирхер. Този йезуитски учен описва употребата му в своята книга от 1650 г. Musurgia Universalis. Според Кирхер Котешкият орган е предназначен да повдигне духа на меланхоличния принц. И така, котки от различни възрасти и пол ще бъдат избрани въз основа на височината на тяхното мяукане.

Опашките им ще бъдат опънати под клавишите на клавиатурата, където чуковете с остри върхове ще ги удрят, когато свирят. Разбира се, резултатът би бил противоречива симфония от котешки ридания, предназначени да забавляват и разсейват.

J-B. Weckerlin, Musiciana, 1877 / Public Domain

Описанието на Кирхер не е уникално. По-късно подобни истории се появяват и от други източници, като например френския композитор Жан-Батист Векерлин в произведението му Musiciana. Векерлин описва подробно процесия, наблюдавана от испанския крал Филип II (най-могъщия владетел на своето време) през 1549 г. Предполага се, че колесница, превозваща мечка, която свири на орган, е била придружена от инструмент, който използва котки вместо тръби. При натискане на клавиш опашката на котка била дръпана, произвеждайки „жалко мяукане“ на мястото на музикална нота, която „накара дори мишките да избухнат в танц“.

Преди изобретяването на сапуна: Как са се "хигиенизирали" хората?

Идеята за котешкия орган не е била просто зловеща шега. Това също било предложено като лечение за психични заболявания. Йохан Кристиан Райл е немски лекар, който въвежда термина „психиатрия“. Той предполага, че шокиращите звуци на котешкия орган могат да върнат вниманието на пациентите. Вярата му се корени в теорията, че екстремните стимули могат да събудят чувствата, подобно на „стратегията на мъртвата котка“ в политиката, където шокиращо разсейване отклонява вниманието от по-сериозни проблеми. Рейл никога не е използвал подобна измишльотина и представя идеята си като хипотетична.

Австрийска карикатура, изобразяваща katzenlavier или котешки орган. Gustav Brandt / Public Domain

„Фуга, изсвирена на този инструмент – когато болният е поставен така, че да не може да пропусне израженията и играта на тези животни – трябва да изведе самата съпруга на Лот от нейното фиксирано състояние в съзнателно съзнание“, пише Рейл в Рапсодии над приложението на метода на психическото лечение на психични разстройства (1803).

Музика, терапия или мъчение?

Котешкият орган представлява странна пресечна точка на изкуство, медицина и жестокост към животните. Въпреки че всичко това звучи ужасяващо, този странен инструмент (ако може да се нарече така) предлага поглед към миналото отношение към животните и психичното здраве. Боевете с кучета, с петли и стръвта на мечки са били обичайна практика в цяла Европа в края на Средновековието и след това. Като се има предвид този контекст, малтретирането на домашни котки по такъв начин вероятно не се е смятало за особено жестоко от повечето хора от онова време.

Наистина ли римските гладиатори са се биели до смърт?

Колкото и да е странно, използването на животни като музикални инструменти не се ограничава до котешкия орган. Исторически текстове също описват „Пиганино“ – инструмент, произхождащ от Франция през XV век, където квичали прасета.

Мъж, свирещ на фантастичен орган, съставен от квичащи прасета, заклещени в дървена рамка; той дърпа опашките им, докато краката му натискат педали, които са свързани с проводници, които отварят и затварят зурлите им. The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA 4.0

Тези устройства, независимо дали са реални, или въображаеми (няма осезаеми доказателства, че някога са били създадени), разкриват период, когато границите между изкуството, науката и жестокостта често са били замъглени.

Някои историци твърдят, че котешкият орган е чист продукт на черен хумор или фантастично въображение. Но през 2010 г. идеята е преразгледана в своята здравословна форма, когато музикантът Хенри Даг изпълнява с помощта на „котешки орган“, направен от скърцащи играчки, предизвиквайки смях от публиката. За разлика от историческия си двойник, нито едно реално животно не е пострадало при използването му.