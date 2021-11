Тези напитки ускоряват стареенето, предупреждават диетолози

Сладките газирани напитки могат да предизвикат преждевременно стареене на клетъчно ниво, отбелязват изследователите от Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF), пише Eat This, Not That.

Специалистите са изучили данните за здравословното състояние на 5309 американци на възраст от 20 до 65 години, които нямали сърдечносъдови заболявания. Една част от тях редовно пиели газирани напитки в продължение на 3 години, а другата част се отказали от тях. На каква възраст започва стареенето Стареенето на организма започва веднага след раждането. До този извод са стигнали учени на Изследователския институт по физическа и хим... Прочети повече Учените открили, че хората, които пиели повече съдържащи захар напитки, имали по-къси теломери – участъци от ДНК на края на хромозомите – в левкоцитите. Съкратените теломери в левкоцитите са свързани с намаляване на продължителността на живота и повишен риск от хронични заболявания, се отбелязва в доклада на изследователите. „Редовната употреба на подсладени със захар газирани напитки може да повлияе върху развитието на болест не само заради напрежение на метаболитния контрол на захарта в организма, но и поради ускорено клетъчно стареене на тъканите“, пояснява Елиса Епел, ръководител на изследването. Изследователката добавя, че съкращаването на теломерите започва дълго преди началото на болестта и е съпоставимо с пушенето на цигара. По думите й, независимо че изследването е проведено изключително със зрели хор, то може да се отнася и до децата. Зеленият чай удължава живота. Ето как Това не е единственото изследване, което свързва съдържащите захар напитки с процеса на по-бързо стареене. В доклад, публикуван неотдавна в изданието Current Nutrition Reports, се казва, че употребата на подсладени със захар газирани напитки е свързана с изменения на стомашните бактерии, възпаления и окислителен стрес, които са свързани с преждевременното стареене. Авторите на това изследване дават проста препоръка, която ще помогне да се смекчи подобен ефект:: да се пие нещо по-здравословно и натурално, като например минерална вода или прясно изцедени сокове.

