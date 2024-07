Дисниленд Париж влезе в Книгата на рекордите на Гинес за най-голямото изображение на Мики Маус, създадено от дронове.

Светлинното шоу беше посветено на френския национален празник Деня на Бастилията.

Disneyland Paris has entered the Guinness Book of Records for the largest image of Mickey Mouse created by drones.



The show was timed to coincide with the French national holiday, Bastille Day. pic.twitter.com/wnegtfdtm2