Как руските удари в Черно море отекват в предизборната кампания: Говори Светлана Божилова (ВИДЕО)

Как руските удари в Черно море отекват в предизборната кампания за президентския вот? Тази тема коментира в предаването Студио Actualno преподавателят по телевизионна журналистика във ФЖМК и дългогодишен член на НСРТ (сега СЕМ) доц. д-р Светлана Божилова. Според нея темата е толкова значима в геополитически план, че направо е обсебила кампанията за вота: “Това е толкова значим факт в геополитически план и в България, така че няма начин да не се настани. Има твърде много коментари, но както Вие казахте, те са монологични. А ние, разрешавам си да говоря от името на българските граждани в случая, искаме да чуем кандидатите за президент. Защото те ще бъдат фактор за по-нататъшното демократично развитие на България. Искаме да чуем тяхната позиция в такива кризисни ситуации. Още: Твърде меки сме, ние още не назоваваме държавата, която изпраща тези дронове

Защо бягат от дебат?

И защо кандидатпрезидентът Илияна Йотова, която има голяма подкрепа, аз не знам каква е динамиката на подкрепата, не са излезли последните социологически проучвания... Не знам защо са толкова плахи социологическите агенции в този контекст. Но тя (Илияна Йотова, бел. ред.) има правото да изрази своята позиция и да чуе критиките и различни други позиции.

Снимка БГНЕС

Това ако се случи, кандидатпрезидент, лидиращ, да откаже да участва в дебат, а дебатите, когато има балотаж, са в две части – първо дебати на първите пет или шест, да видим в какъв контекст са избрани първите двама и всъщност това не може да се случи в паневропейски план. В друга страна моментално ще падне с 10% рейтингът на този, който отказва дебат. Още: "Путин не иска България да е врата на ЕС към Китай": Какво стои зад ударите в Черно море Защото дебатът не е боричкане между кандидатите и някакъв насрещен огън. Той се прави заради гражданите, заради информирания избор и от уважение към тях.“

Да затворим границите с ЕС и да се отворим за Русия?!

Светлана Божилова разкритикува и позицията на премиера Румен Радев на срещата на Европейския съвет, когато той поиска мораториум върху ударите по кораби в Черно море и приветства сделката за дизела между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин: Още: Апокалипсис чака и България, ако кризата в Черно море продължи: Кораби спрели да идват в пристанищата ни “Какво означава това? Ами няма да искаме мораториум, от кого искаме мораториум, от европейските страни? Да затворим границите с Европейския съюз, да се обърнем към Русия, към Путин, да спрем да искаме каквито и да е солидарност и помощ от там, включително от НАТО за защита на територията.“

Още – във видеоматериала. Още: "Войната в Черно море е част от икономическата битка срещу Украйна": Анализатори казаха как трябва да действа България