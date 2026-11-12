Искам да възродя непопулярните фолклорни песни: MIA D в Студио Actualno (ВИДЕО)

Мария Димова, по-известна като MIA D. продължава музикалното си пътешествие из българския фолклор с новата си песен „Снощи дъжд удари“ - динамична и ритмична интерпретация на Капанската фолклорна традиция, в която автентичният български звук среща страстта и темперамента на фламенкото. След две по-лирични музикални истории певицата изненадва с по-бързо темпо, зареждащ ритъм и различна енергия.

„Снощи дъжд удари“ носи усещане за движение, свобода и неподправен фолклорен дух, преплетени в характерния за проекта ѝ стремеж към смели музикални срещи между традиция и съвременно звучене.

"Омръзна ми да пея за несподелена любов и съсредоточих енергията си към по позитивни песни, по динамични песни - такива, които те карат да заиграеш.", сподели певицата в предаването "Студио Actualno".

Тя сподели, че за нея е важно възраждането на непопулярните фолклорни песни и разказа, че текстът на това произведение е живял с нея от дете.

"Нито обикалям селата, нито отварям големите стари книги. Знам тази песен от дете, от ансамбъл "Българче" и от тогава си я пея. Останала е в съзнанието ми и просто реших да я възродя", разказа тя.

Аранжиментът е дело на Щерион Пилидов, а приказните звуци на кавала, които придават на песента особена магия и дълбочина, са поверени на талантливия музикант Христо Христов.

Визуалният свят на „Снощи дъжд удари“ отново е създаден с помощта на стара камера - отличителен похват, който придава на кадрите автентичност, носталгия и усещане за друго време.

Зад камерата застава отново Калин Костов - Калински, а този път действието отвежда зрителите в района на Своге, сред селски пейзажи, животни и неподправени природни картини. Овце, крави, коне, малки прасенца, кучета и кози превръщат видеото в пъстра среща със селския живот. Животните не са просто част от декора, а естествени участници в историята, които придават на клипа непосредственост и чар.

Зад красивите кадри обаче се крие и една доста напрегната случка. По време на снимките MIA D. е на крачка от решението да се откаже заради глутница кучета, които не спират да лаят в продължение на цял час. Вместо да се поддаде на паниката, певицата намира неочаквано решение – предлага им храна, успява да отклони вниманието им и се измъква невредима.

Така една от най-напрегнатите ситуации на снимачната площадка се превръща в история, която със сигурност ще остане сред най-запомнящите се моменти от създаването на клипа.

Повече за песента и за разнообразието на българския фолклор - вижте в интервюто.