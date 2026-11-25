"Министърът на финансите не намери за нужно да е в пленарна зала по време на първо четене на бюджетите. Донев не може да види голямата картина. Или не може, или не желае, или не е способен чрез бюджета да чертае картината на управлението и на бъдещето на страната. Аз разбирам оправданието на Радев за "камиона без спирачки", но спирачките те ги махнаха, заличавайки национални механизми за контрол на дефицита. Ние с това не можем да се съгласим". Това обяви в ефира на Студио Actualno депутатът от "Демократична България" и бивш правосъден министър Надежда Йорданова.

По повод откритата процедура срещу България и глобата от 25 милиона евро от Европейската комисия заради липсата мерки за овладяване на дефицита, Йорданова коментира:

"Това е абсолютно недопустимо и има реални финансови заплахи спрямо България. Глобата е и лоша оценка за Радев и правителството, защото те представиха план как да се овладее този дефицит и явно не се изправят", каза тя.

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На уточняващ въпрос дали тази глоба на практика не касае предишния бюджет и предишното управление, тя подчерта още: "Не е случайно, че бюджетните процедури и бюджетните прогнози са в 3-годишен период. Отдавна се знае в рамките в ЕС, че нещата не се гледат като екселска таблица, в която опитнаш да връзваш бакалска сметка за годината. Гледа се в средносрочен период от 3 години. Ние сме разтревожени от цялото поведение на България - явно неспазване на правилата, липсата на кооперативност, излизането от всякакви форми на солидарност в рамките на ЕС. И да, има риск. Важно е да говорим без истерия, съвсем трезво и разумно за рисковете, които се увеличават и които Радев поставя пред България", каза още бившият правосъден министър.

"Подмяна на реалността"

Надежда Йорданова коментира успеха, който кабинетът Радев отчете за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и приписването на заслугата за успешното му завършване на вицепремиера Атанас Пеканов. Йорданова нарече това "подмяна на реалността":

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"Това е подмяна на реалността. Да, последният пакет законни по ПВУ бяха гласувани от мнозинството на г-н Радев, но законопроектите бяха подготвени от правителствата назад във времето. Част от тези законопроекти бяха внесени от служебния кабинет. Така че това са устойчиви усилия на няколко мнозинства и правителства - голяма част от мерките са въпрос на приемственост. Можем да говорим за всяка една от тях. Но ето такова приписване на успеха на управляващите, макар те да имат най-малко участие в изработването и постигането им, и прехвърляне на всички грехове, включително и техните на опозицията, това е разделящо обществото поведение и не води до добър резултат", изтъкна още бившият правосъден министър.

Насилието над жени

В разговора бе засегната и темата за общо 113-те случаи на жени, които са жертви на насилие за последните 5 години. В Международния ден за елиминиране на насилието над жени прозвуча и декларация от парламентарната трибуна, а в редица градове в страната се провеждат шествия под надслов "Нито една повече".

"Днес ще бъда пред Съдебната палата, за да се включа в шествието. Аз вярвам, че това е дълг на всеки един нас, включително и като граждани, а като народни представители още повече да кажем, че насилието трябва да спре. То коства животи, то уврежда непоправимо съдбите на много повече от тези, които са непосредствено засегнати. Ние трябва да говорим за насилието, което съществува, за съжаление, не само срещу жени, но и срещу срещу деца, мъже и хора в безпомощно състояние. За насилието, което е в домовете и по българските улици, защото всеки един проблем се решава, когато първо признаеш, че той съществува", обясни Йорданова и припомни стъпките преди създаването на държавния механизъм за подкрепа на пострадалите.

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"Попитах вицепремиера Донев дали това работи, тъй като от началото на мандата са заседавали само веднъж. Има информационна система, която трябва да съдържа информация за всички случаи, сигнали за насилие, защото понякога наистина трябва да се действа за часове и минути. Така че при всеки сигнал веднага да е ясна историята. Защото тъжната част от статистиката е, че голяма част от тези случаи са рецидивни случаи, т.е. една и съща жертва няколко пъти е била обект на насилие", каза още депутатът от ДБ.

Каква е оценката за избрания нов ВСС, заедно с гласовете на "Прогресивна България" и какви мерки предлагат от ДБ за новия бюджет по отношение на младите семейства - цялото интервю гледайте във видеото.