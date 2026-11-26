Парите за лекарства в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) пак няма да стигнат, пациентите се страхуват от доплащане, което може да достигне и до 200 евро месечно в някои случаи. Това каза в предаването Студио Actualno Боряна Ботева, председател на УС на Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Бюджетът на НЗОК е готов, той е 5,68 милиарда евро. Още: За пациентите с редки болести доставката навреме е решаваща Една трета от бюджета за лекарства на касата се очаква за поредна година да бъде покрита от фармацевтичните компании: “ Честно казано аз се страхувам, защото от порядъка на 200 евро доплащане от наша страна месечно, това е сериозна сума. От Асоциацията на фармацевтичните производители на иновативни лекарства непрестанно повдигат този въпрос, пишат становища, за момента разрешението виждаме какво е, продължава връщането по този механизъм. Още: Дупката в бюджета на НЗОК заплашва достъпа до нови терапии и лекарства у нас

Някои аптеки карат пациентите да доплащат

Разбира се такова връщане на средства има и в други държави в Европейския съюз, нека да го кажем и това, но при нас е много голям процент и той се увеличава всяка година.“ В отговор на въпрос има ли опасност фармацевтични компании, които произвеждат и снабдяват нашия пазар с животоспасяващи и неизбежни при някои терапии лекарства, да се оттеглят, Боряна Ботева отговори: “Аз лично не знам какво смятат, но се опасявам, че това може да се случи, виждайки обстановката. Още: Наливат бензин в мястото за течност за чистачки: Д-р Александър Симидчиев за бюджета на НЗОК

Снимка БГНЕС

И аз като пациент се страхувам. Освен председател на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване съм и председател на Организацията на пациенти с ревматологични заболявания. Групата имаме 14 000 души в социалните мрежи. Там непрестанно има хора, които съобщават, че аптеките в един или друг момент изискват доплащане. И се налага ние да звъним по компаниите, или да казваме на хората, че те не трябва да доплащат. Това се случва особено когато има промяна в цената на даден медикамент. Някакво недоразумение се случва.

Грешно определени проценти реимбурсация

Да, обаче ако погледнем юридически нещата и ако един пациент пише до здравната каса за проблема, от НЗОК ще кажат: Още: Още 427 млн. евро за здравеопазване, но без реформи: Парламентът прие бюджета на НЗОК “Ние покриваме лекарството 75%. Другото е за вас.“ Според законодателството, с което съм се запознала, процентът реимбурсация за ревматоидните пациенти трябва да е 100%, защото това са инвалидизиращи заболявания. Изначално е определен грешно.“

Боряна Ботева е категорична, че промените в издаването на ТЕЛК решения трябваше да бъдат оттеглени от вносителите, защото те ощетяват хора с действителни сериозни заболявания. Колко е дълъг пътят на иновативните лекарствени терапии до българските пациенти и как е решен този проблем в другите страни от ЕС, ще научите от видеоматериала. Още: Д-р Стойчо Кацаров: Щом всички казват, че е лош, бюджетът на НЗОК е добър (ВИДЕО)