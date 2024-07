Британската звезда на Формула 2 Оли Беърман с грандиозен пробив във Формула 1

Звездата от Формула 2 Оли Беърман, който е младши пилот на Ферари, си осигури място във Формула 1 от следващия сезон, след като се съгласи на многогодишен договор с американския отбор Хаас. 19-годишният младеж впечатли света на Формула 1, когато в Саудитска Арабия замени в късен етап на уикенда Карлос Сайнц във Ферари. Британецът спечели точки още при дебюта си с превъзходно каране, завършвайки на седмата позиция.

Ollie's on the grid for '25 🙌🇬🇧



Confirming our first driver for the 2025 season, as Ollie signs a multi-year contract with the team ✍️#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/Ub8wTYwES6