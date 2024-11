За "скромните" 450 милиона: Кадилак влиза във Формула 1 като 11-и отбор от следващия сезон

Американският автомобилен гигант General Motors е постигнал принципно споразумение за участие във Формула 1 през 2026 г. с култовата си марка - Кадилак. Това ще бъде 11-ият отбор през следващия сезон, който ще се нареди на стартовата решетка.

Отборът на Кадилак ще трябва да закупи клиентски двигател от съществуващ доставчик, за да запълни празнината, преди да бъде завършен собственият му двигател, което се очаква да стане не по-рано от 2028 г. Разговорите не са приключили, но фаворит в момента е Ферари, който остана без един от клиентските си отбори - Заубер, който вече ще се състезава с двигател на Ауди. С влизането на GM броят на автомобилните производители, които произвеждат двигатели за Формула 1, ще нарасне на шест, в допълнение към Мерцедес, Ферари, Форд, Хонда и Ауди.

Високопоставени източници във Формула 1 заявиха пред BBC Sport, че GM и партньорът TWG ще платят такса в размер на 450 млн. долара (358 млн. паунда), за да си осигурят участие. Тази сума ще бъде разпределена между насточщите 10 отбора като компенсация за загубата на парични награди в резултат на това, че приходите на Формула 1 вече се разпределят по 11, а не по 10 направления. Отборите делят помежду си около 63% от приходите.

Новината е изненадваща, след като през януари Формула 1 отхвърли офертата на емблематичния Майкъл Андрети, който беше в партньорство с Кадилак, за нов отбор, тъй като това не би добавило стойност към спорта. Тази ревизирана оферта се разглежда по различен начин, тъй като GM ще влезе като собственик на отбор.

