Какво доведе Юрген Клоп на Параолимпийските игри в Париж?

По време на мач по бадминтон на Параолимпийските игри в Париж камери и фотоапарати се обърнаха от терена към трибуните, защото уловиха познато лице - това на Юрген Клоп. Бившият мениджър на Ливърпул стана най-коментираната личност във френската столица, след като изгледа на живо двубой на своя приятел Войтек Чиз.

Преди 23 години Чиз е обещаващ футболист на третодивизионния Фортуна Кьолн. Но в сблъсък с вратар чупи много тежко крака си на няколко места, а в болницата лекарите нямат избор, освен да ампутират крайника до коляното. Така преди да навърши 21, животът му се променя завинаги. По-малко от година по-късно Фортуна организира за него благотворителен мач, средствата от който да му помогнат с прехода от футбола към живота извън играта. Съперник на отбора е Майнц, воден от младият Юрген Клоп. Двамата се запознават, а Юрген е впечатлен от начина на мислене на човек, преживял такова нещо толкова млад, и решава да му помогне с каквото може.

През годините двамата не спират да поддържат контакт, като вече са приятели от над 20 години. Бившият мениджър на Ливърпул многократно е давал Чиз като пример за източник на вдъхновение. Чиз става параолимпиец съвсем млад, като печели седем медала от игрите през 2004, 2008 и 2012 г., между които 4 златни на 100 и 200 метра. Междувременно Клоп вече е познат по футболните стадиони като шампион с Борусия Дортмунд.

Приятелството им остава силно. През летата двамата често правят съвместни ваканции със семействата си. Освен това Чиз обикаля света с катамаран, заедно със съпругата си, но не просто за удоволствие. Неговите пътувания са благотворителни инициативи, набиращи пари за фондации, които помагат на атлети с увреждания. Разбира се, сред дарителите е и приятелят му Клоп.

Пандемията идва в момент, в който Чиз е на поредната си обиколка в Нова Зеландия, където му се налага да остане повече от година заради рестрикциите да напусне. За този период той се влюбва в страната и постепенно се появява идеята да се върне на Параолимпийските игри, но вече в друг спорт. Новозеландците нямат изтъкнати състезатели в бадминтона, а Чиз харесва този спорт. Нещата като че ли се нареждат за двете страни, а състезателят не пропуска да се похвали на своя дългогодишен приятел.

