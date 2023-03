Легендарната Мартина Навратилова: Ракът е унищожен, вече съм здрава! (ВИДЕО)

"Лекарите твърдят, че раковите образувания са унищожени и на практика вече съм здрава. През следващите две седмици ще премина през още няколко химиотерапии, за да сме напълно сигурни, че всичко е наред, и това би трябвало да е краят", каза 66-годишната Навратилова в интервю за Пиърс Морган по Talk TV.

По време на предаването тя разказа как е научила за диагнозата и съмненията, които е имала, а именно - че няма да живее повече от година. "Бях в абсолютна паника за три дни, мислейки си, че няма да дочакам следващата Коледа. Дори направих списък с неща, които съм искала да направя през живота си. Това може да прозвучи много повърхностно, но дори си мислех следното: Коя супер яка кола бих искала да карам, ако знам, че имам година живот", разказа Навратилова.

Martina Navratilova on the moment she was told about her double cancer diagnosis.



"I'm like, oh great I have another cancer. That's when I started crying on the table."



Watch the global EXCLUSIVE from 8pm TONIGHT on TalkTV.@piersmorgan | @Martina | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/ZFzRePc56v