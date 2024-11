Метри преди финала: Ландо Норис подари победата в спринта в Катар на съотборника си Пиастри (ВИДЕО)

Оскар Пиастри спечели победата в спринта в Гран при на Катар, след като съотборникът му Ландо Норис, който водеше през цялото време, спря в последния завой, за да пропусне австралеца. По този начин британският пилот сякаш се отблагодари на съотборника си, който през сезона многократно жертва собственото си състезание, за да помогне на Норис, който се бореше за титлата при пилотите.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay