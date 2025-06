Множество взривове: Украйна порази руско военно летище в Крим (ВИДЕО)

Тази нощ Украйна е съумяла да извърши поредна успешна атака с дронове срещу руско военно летище - този път в Крим. Атакувано е летище Кировско, като данни от системата на НАСА за отчитане на топлинни петна на земната повърхност показват няколко пожара.

Украинският телеграм канал "Кримски вятър" посочва, че около 3:00 часа тази нощ е имало 5-6 експлозии на летището. Най-вероятно са били ударени складове и системи за противовъздушна отбрана. Имало е и удар по едно от местата за паркиране на самолети, вижда се горящ хеликоптер, изглежда са взривени и самолети Су, вероятно и цистерни-резервоари.

Multiple explosions hit the Kirovske airfield in occupied Crimea overnight. According to Crimean Wind, 5–6 blasts were heard between 2:50 and 3:02 AM after drones flew over the area. A helicopter caught fire, ammunition exploded, and fuel tanks and air defense systems were likely… pic.twitter.com/87vXvyusul