Зеленски: Западът продължава да доставя на Русия оборудване за производство на оръжия

"Въпреки всички санкции, наложени срещу агресора, западните страни продължават да доставят на Русия оборудване, помагащо ѝ да произвежда оръжия", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„За съжаление, днес дори западни страни продължават да доставят на Русия оборудване и критично важни компоненти. Нашите експерти вече са идентифицирали стотици типове елементи, открити в руски дронове и в руски ракети“, каза Зеленски на конференцията „Феър Плей“ за разширяване на руските санкции заради войната в Украйна.

Украинският лидер подчерта, че в момента руските дронове и ракети, както и руските финанси и технологичните компании, зависят от това как Русия търгува със света. В същото време руснаците прибягват до различни схеми, за да заобикалят санкциите и да купуват оборудване за отбранителните си компании, добави той.

„Руските ракети и дронове са съставени от десетки критични компоненти, които те внасят – внасят от други страни чрез различни схеми. Руският бюджет изключително много разчита на доходите от петрол и газ. Руската икономика и руските олигарси не могат да функционират правилно без финансови връзки със световни юрисдикции“, каза украинският президент и добави, че не по-малко важни са и личните активи на така наречените елити на Путин, които „обичат парите“ и „луксозния живот“.

