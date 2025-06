Израел обяви подготовка Иран да не се възроди. Иран отговори: Ние не бягаме при "татко", Тръмп да уважава аятолаха

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че е инструктирал израелската армия (ЦАХАЛ) да подготви план за прилагане на мерки срещу Иран след края на операция "Изгряващият лъв", предадоха израелски медии.

Какво включва планът - поддържане на въздушното превъзходство на Израел над Иран, предотвратяване на напредък на иранската ядрена програма и производството на ракети и реагиране на всяка подкрепена от Иран терористична дейност срещу Израел.

Кац добави: "Предлагам обезкостената глава на змията в Техеран да разбере и да бъде внимателна: операция "Изгряващият лъв" беше само предварителен преглед на нова израелска политика, след 7 октомври имунитетът за Иран приключи".

Същевременно, в своя публикация в официалния си профил в "Х", иранският външен министър Абас Арагчи написа следното: "Пъстротата и упоритостта на иранците са известни в нашите великолепни килими, изтъкани през безброй часове упорит труд и търпение. Но като народ, нашият основен поглед е много прост и ясен - ние знаем своята стойност, ценим своята независимост и никога не позволяваме на никой друг да решава съдбата ни.

Ако президентът Тръмп е искрен в желанието си за сделка, той трябва да остави настрана неуважителния и неприемлив тон към върховния лидер на Иран, Великия аятолах Хаменей. Великият и могъщ ирански народ, който показа на света, че израелският режим НЯМА ИЗБОР, освен да БЯГА при "Татко", за да избегне да бъде смазан от нашите ракети, не приема любезно заплахите и обидите. Ако илюзиите доведат до по-лоши грешки, Иран няма да се поколебае да разкрие своите реални възможности, което със сигурност ще КРАЙ на всяка заблуда за силата на Иран. Добрата воля поражда добра воля, а уважението поражда уважение".

