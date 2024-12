Скръбна вест: На 37 години почина боксьорът със 75 загуби в 76 мача

Литовският боксьор Генадий Краевский е починал на 37-годишна възраст. Краевский, известен под прякора "Балтийския бомбардировач", се превърна в една от най-известните фигури в професионалния бокс. Причина за това стана представянето му на ринга.

Литовецът дебютира като професионалист в суперсредна категоря през 2018 година, като за по-малко от 6 години се качи на ринга впечатляващите 76 пъти. Още по-впечатляващо е, че той е спечелил само един от 76-те си двубоя. Единственият му успех идва през февруари месец година срещу Райън Бротън и е по точки.

𝙈𝘼𝙔 𝙃𝙀 𝙍𝙀𝙎𝙏 𝙄𝙉 𝙋𝙀𝘼𝘾𝙀 🥊



