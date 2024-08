"Вчера олимпийски шампион - днес на училище": Американското дете чудо Куинси Уилсън

Детето чудо на американската атлетика Куинси Уилсън пренаписа историята на Игрите в Париж 2024. 16-годишният състезател стана най- младият олимпийски медалист по лека атлетика. Въпреки че не участва във финалното бягане, младежът получи златно отличие. Това обаче не означава, че след две седмици и половина няма да се завърне в училище.

Киунси Уилсън е роден през 2008-а. На 16-годишна възраст се класира за мъжката щафета на 4 х 400 м за Летните олимпийски игри във френската столица и записа името си в аналите на леката атлетика като най-младия американски олимпиец в този спорт.

ОЩЕ: Атлет отказа да подели златния медал в Париж, тръгна си със сребро

16 year old Quincy Wilson is an Olympic gold medalist 🥇🇺🇸 pic.twitter.com/VXowW7d8Qr

Преди няколко дни талантът бяга в сериите и заради това си заслужи медала от най-големия спортен форум. "По дяволите, след две седмици и половина отново съм на училище", написа тийтейджърът в социалните мрежи. Съобщението е придружено с негова снимка със златния медал. Уилсън е в училището Булис в Мериленд и със сигурност вече е гордостта на учебното заведение.

ОЩЕ: С брутален финален спринт: Сифан Хасан спечели олимпийския маратон за трети медал от Париж! (ВИДЕО)

Dang, I really got school in 2 and a half weeks💔 #Gold #OlympicGamesParis pic.twitter.com/58xEJBMQWi