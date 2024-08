Армин ван Бюрен: Легендата, която отново е в София (ВИДЕО)

Армин ван Бюрен е единственият диджей, избиран от сп. "DJ Mag" за номер 1 в света пет пъти, четири от които в поредни години - през 2007, 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Тази вечер Ван Бюрен, наричан също Крал на транс музиката, гостува за пореден път в България. Организатор на шоуто в зала "Арена София" е Fest Team. Събитието е част от поредицата Sofia Solid. Гостуването у нас е спирка от турне, което минава през фестивалите Tomorrowland в Белгия, в Маями (САЩ), Сантяго (Чили), Лима (Перу) и изданията в Австралия, SAGA Festival, Parookaville.

Легендарният Армин

Да бъдеш фен на денс музиката днес означава да познаваш и уважаваш наследството на Армин ван Бюрен и да се ангажираш с културата и прогреса на неговия звук и стил. Докато продължава да издава нова музика с френетично темпо, да изнася концерти по целия свят и да подготвя изключително популярното си седмично шоу "A State of Trance", диджеят наскоро отдели време да отпразнува старта на невероятната си кариера.

Преди четвърт век Армин ван Бюрен издава превърналото се в транс класика инструментално парче "Communication" - крайъгълен камък по пътя му към върха. Тази година емблематичният химн официално навърши 25 години. Първоначално издадена на 19 юли 1999 г., инструменталната композиция бързо става любима на феновете и затвърждава мястото на Ван Бюрен на сцената на електронната музика. През следващата година той издава вокална версия, която още повече засилва популярността му.

Ван Бюрен и Давид Гета

През юли Ван Бюрен издаде първото си сътрудничество с друга емблематична фигура на денс музиката и настоящ диджей номер 1 в света според класацията на сп. "DJ Mag" - Давид Гета.

Дългоочакваният сингъл "In The Dark", обединяващ характерното звучене на всеки от двамата диджеи, беше издаден от собствения лейбъл на Ван Бюрен Armada Music. Парчето въплъщава споделената им страст и разпространява вдъхновяващото послание, че един специален човек може да бъде нечия "светкавица в мрака".

Армин ван Бюрен не скри ентусиазма относно сътрудничеството им, споделяйки, че с Давид Гета са приятели от години и често са говорили за съвместна работа. И макар двамата да вървят по различни музикални пътища, те в крайна сметка се пресичат и водят до създаването на "In The Dark". Ван Бюрен изрази надежда, че парчето ще позволи на слушателите да усетят възхищението, което двамата с Давид Гета изпитват един към друг.

Ван Бюрен и Джон Бон Джоуви

През март тази година Армин ван Бюрен поднесе изненада на феновете, когато на шоуто му на фестивала Ultra Music Festival в Маями на сцената се появи фронтменът на обичаната рок група Bon Jovi". Заедно с Джон Бон Джоуви Ван Бюрен представи ремикс на класиката на американската банда "Keep the Faith" от 1992 г.

"Помня, че бях малко дете и си купих албума на този човек", каза 47-годишният диджей и продуцент във видеоматериал, преди Джон Бон Джоуви да излезе на сцената.

Ван Бюрен допълни, че за него е невероятна чест да сподели сцената с легендата Джон Бон Джоуви, на когото е огромен фен от години. След изявата си на феста Армин ван Бюрен сподели в Instagram, че ще запомни този момент завинаги.

Цялостна кариера

Известен със своята отдаденост на сцената през целия си професионален живот, нидерландският диджей е номиниран за "Грами" за парчето "This Is What It Feels Like", записано в сътрудничество с Тревър Гътри.

Ван Бюрен печели и признанието на критиката за световни хитове като "Blah Blah Blah", "Great Spirit", "Leave A Little Love", "Music Means Love Forever".

Двучасовото му предаване "A State of Trance (ASOT)" се излъчва всяка седмица от собственото му радиостудио в централата на Armada Music в Амстердам за повече от 44 милиона слушатели в над 80 страни, както и онлайн чрез аудио и видеопотоци на живо в YouTube, Facebook и Twitch.

"A State of Trance", което през януари 2021 г. надхвърли емблематичния брой от 1000 епизода, се превърна от скромно радиопредаване в цялостен бранд за денс музика със сцени и събития по целия свят.

През годините Армин ван Бюрен стартира няколко световни турнета. В допълнение към това диджеят е съосновател на Armada Music - най-големият независим лейбъл за денс музика в света.

Към днешна дата Армин Ван Бюрен е издал девет албума - "76" (2003), "Shivers" (2005), "Imagine" (2008), "Mirage" (2010), "Intense" (2013), "Embracе" (2015), "Balance" (2019), "Feel Again" (2023) и "Breathe In", който излезе през януари тази година.

Спадове и върхове

Снимка: Getty Images

През легендарната си кариера Армин ван Бюрен е преживял всички върхове и спадове в живота на твореца. Той е един от най-почитаните и ангажирани артисти по света, който постоянно присъства на големите сцени по целия свят. Неговата привидно неуморна продукция му е осигурила място сред елита на електронната музика. И дори след две десетилетия на успехи Ван Бюрен продължава да определя тенденциите.

Разбира се, всичко това е свързано с жертви и всеотдайност, изискващи откъсване от семейството по време на път и емоционална готовност да продължи да споделя своя дух чрез музиката си.

През последните години Армин ван Бюрен е по-открит за желанието си да намали броя на събитията на живо, тъй като цени психичното си здраве, както и приоритета да отделя време на семейството си - съпругата Ерика и двете им деца.

За важните аспекти от живота си Ван Бюрен разказва в скорошно интервю с продуцента и водещ на подкаст Уил Кларк. Двамата разговарят повече от час за всичко - от влиянието на технологиите и значението на микс-шоутата и плейлистите до това какъв е ключът към приоритизиране на психичното здраве в музикалната индустрия.

Снимка: Getty Images

Пред Уил Армин разкрива, че е планирал многогодишен творчески отпуск около 2020 и 2021 г., но благодарение на пандемията от КОВИД-19 е успял неофициално да изпълни това обещание към себе си. Сега той казва колко е било важно това за психичното му здраве по онова време.

Говорейки за разликата в намирането на външно и вътрешно признание за постиженията, Ван Бюрен разказва как постоянно е работил по-усилено за външно признание и успех, надявайки се да запълни празнотата и да постигне вътрешно щастие. Диджеят дори споделя как се е изявявал пред 40 000 фенове, които са скандирали името му, само за да се върне в празна хотелска стая, където сам е изпразвал бутилка вино.

Говорейки за семейството си, Армин ван Бюрен казва, че първоначално е възнамерявал да забави темпото още около 2010 г. След като се жени през 2009 г., а през 2011 г. се ражда първото му дете, той има желанието да прекарва повече време у дома. В този момент обаче електронната музикална сцена се превръща в по-популярен пазар и плановете му се променят.

След като написва "This Is What It Feels Like", Армин ван Бюрен, заедно с колеги диджеи като Swedish House Mafia, Мартен Гарикс, Алесо и други, става свидетел на това как аудиторията им се увеличава многократно за съвсем кратко време.

В друго свое интервю по-рано през годината, запитан как вижда бъдещето на денс музиката, Армин ван Бюрен отговаря: "Тя е тук, за да остане".

Материалът е на БТА